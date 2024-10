Jubilado desaparecido en Entre Ríos: nuevos rastrillajes y a la espera de declaraciones pendientes

El pasado 5 de junio, el jubilado Enrique Héctor Fabiani desapareció en Entre Ríos luego de haber salido a cazar con sus amigos el día anterior y no regresar a su domicilio. A más de cien días del hecho, se realizaron nuevos rastrillajes e intentaron dictaminar las declaraciones pendientes.

Además, explicó que "ahora hay seis puntos más de búsqueda, donde van a revisar dentro de los 10 kilómetros a la redonda" , en declaraciones a Noticias Argentinas. Aunque por el momento, no les informaron qué lugares se investigarán, pero aseguró que por las inclemencias climáticas el trabajo fue más complicado para realizar una investigación limpia.

jubilado desaparecido entre rios.webp Desesperada búsqueda del hombre de 74 años.

Por otro parte, señaló: "Con respecto a la declaración de Lodi Reyes y de Kelly Trevisán (principales sospechosos), que habían quedado en declarar hace dos meses, todavía no se presentaron. Por ese motivo, el fiscal iba a ir a Alcaraz a tomarles testimonio directamente porque ya estaba con la paciencia colmada luego de dos meses en que no se presentaron". De todas formas, no se sabe el día exacto en el que el fiscal viajará hacia allí.