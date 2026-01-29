Polémica por los triciclos eléctricos abre debate entre el cuidado del medio ambiente y el límite de las regulaciones + Seguir en









La iniciativa propone sumar vehículos de tres ruedas para viajes urbanos cortos, pero su uso en la vía pública todavía no cuenta con aval legal.

Estos son los triciclos que estrían en la vía pública

La posibilidad de incorporar triciclos eléctricos al transporte de pasajeros en Posadas, Misiones, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre cómo se integran las nuevas formas de movilidad al sistema vial argentino. La propuesta, presentada como una opción sustentable para recorridos cortos dentro de la ciudad, todavía no puede avanzar por un motivo central: los vehículos no cuentan con homologación nacional.

Desde el municipio de Posadas fueron claros al señalar que, sin ese aval, no hay margen para habilitar ni regular el servicio a nivel local. La iniciativa es impulsada por GOU Argentina, que proyecta operar mediante una aplicación de viajes y una flota de triciclos eléctricos de tres ruedas destinados al traslado de pasajeros.

Las autoridades explicaron que no se trata de una decisión política ni de una ordenanza municipal, sino de un proceso técnico y administrativo que debe resolverse a nivel nacional. La clave está en la licencia de configuración de modelo, un requisito indispensable que involucra a organismos de control y certificación. Recién después de cumplir ese paso podrían definirse aspectos como el tipo de licencia de conducir, los seguros obligatorios y el encuadre legal del servicio.

En la práctica, tampoco existen antecedentes firmes en otras ciudades del país. Las homologaciones tienen alcance nacional y no pueden resolverse de forma aislada por cada municipio, lo que frena cualquier intento de implementación inmediata.

Triciclos eléctricos: un proyecto con respaldo técnico y miradas encontradas Desde GOU Argentina sostienen que los triciclos eléctricos cumplen con las exigencias técnicas habituales para este tipo de vehículos. Cuentan con motor eléctrico, tres ruedas, una velocidad máxima de 35 km/h, autonomía de hasta 120 kilómetros y capacidad para transportar a tres personas. Se cargan en tomas domiciliarias de 220 voltios y no producen emisiones contaminantes.

“Ofrecen mayor estabilidad que una moto y ocupan menos espacio que un auto”, explicó Tracci, referente de la empresa, quien además consideró que parte de las críticas responden a la resistencia frente a los cambios en el sistema de transporte. triciclo-va Desde GOU Argentina sostienen que los triciclos eléctricos cumplen con las exigencias técnicas habituales para este tipo de vehículos. En el ámbito municipal, en tanto, se valoró el potencial de estos vehículos como una alternativa más segura frente al transporte informal de pasajeros en motocicletas, una práctica extendida pero sin cobertura de seguros ni garantías para los usuarios. La presencia de una cabina cerrada, mayor estabilidad y protección climática aparece como uno de los puntos a favor. También se destacó su impacto económico y ambiental, con menores costos operativos por kilómetro y una reducción del ruido y la contaminación. Aun así, el mensaje oficial se mantiene firme: mientras no exista homologación nacional, no hay posibilidad de habilitación. El peso del antecedente del Tito El debate no es nuevo en la Argentina. Un caso que suele mencionarse es el del auto eléctrico Tito, fabricado por la empresa puntana Coradir, homologado bajo la normativa L7. Esta categoría, compartida por otros vehículos eléctricos livianos, establece límites claros sobre dónde y cómo pueden circular. Las normas L6/L7 permiten el uso únicamente en calles y avenidas, dejando afuera rutas y autopistas. Además, no exigen algunos sistemas de seguridad obligatorios en los automóviles convencionales, como frenos ABS, doble airbag frontal o control de estabilidad. Especialistas en movilidad eléctrica advierten que estas diferencias deben ser consideradas con cuidado antes de avanzar en la habilitación de nuevos formatos de transporte.