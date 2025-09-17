Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de septiembre 2025







El organismo previsional bonaerense informó cuándo será la liquidación de haberes para los jubilados y pensionados.

Ya está previsto el calendario de pagos para los beneficiarios.

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo de la provincia de Buenos Aires encargado de otorgar y administrar jubilaciones, pensiones y otros beneficios a trabajadores del sector público bonaerense. Su función principal es garantizar el acceso a una cobertura previsional justa y sostenible para quienes han finalizado su etapa laboral.

Entre sus beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados provinciales, docentes, empleados judiciales y personal de la administración pública. El IPS dispone de múltiples canales de atención, como su sitio web oficial, la línea telefónica 148 opción 4 y sus redes sociales, donde se actualiza regularmente la información sobre trámites y pagos. En este sentido, recientemente ha informado cuál es el calendario de liquidación de haberes de septiembre 2025.

Jubilados IPS Las fechas clave para los beneficiarios bonaerenses.

Septiembre 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de IPS Recientemente, el IPS confirmó que las fechas de liquidación de haberes correspondientes al mes de septiembre serán el lunes 29 y el martes 30. Para facilitar el orden, los haberes se pagarán dependiendo de la finalización en el número de DNI de cada afiliado, quedando establecido de esta manera.

El lunes 29 de septiembre, cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice con los números 0, 1, 2 y 3. Además, se pagará el total de las pensiones no contributivas.

Por lo tanto, el martes 30 de septiembre, cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por último, el IPS informó que el tiempo límite para acceder al pago vía ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

