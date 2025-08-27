Haberes de IPS: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este jueves 28 de agosto?







Estamos transitando la semana de pago de las jubilaciones y pensiones de Buenos Aires del corriente mes: cuándo son.

Quiénes cobran el jueves 28 de agosto.

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha informado que en esta semana se liquidará el pago a jubilados y pensionados de Buenos Aires. Como suele suceder, se establece durante los últimos dos días hábiles del mes. Pertenecen a este organismo aquellos que residan en el territorio y hayan trabajado en organismos dependientes al sector provincial o al menos hayan hecho la mayoría de los aportes a esta caja.

En caso de haber realizado la totalidad de los aportes de servicios, no será necesario ningún trámite más que el del inicio de una jubilación ordinaria. Pero si se han realizado aportes a otras cajas previsionales como el ANSES, o cualquiera de otra provincia, se deberá realizar un reconocimiento de servicios correspondiente.

Jubilados IPS Se acerca la fecha de pago para los beneficiarios bonaerenses.

IPS: calendario de pagos del mes de agosto 2025 para jubilados y pensionados Para el mes de agosto, el calendario de pagos se estableció en los últimos dos días hábiles del mes. En este caso, serán el jueves 28 y el viernes 29. Como es usual, para una mejor organización, cada beneficiario recibirá su pago en alguno de estos dos días, dependiendo de la finalización de su número de documento nacional de identidad.

Aquellos jubilados y pensionados del IPS que tengan como último número de DNI el 0, 1, 2 y 3 cobrarán sus haberes el día jueves 28 de agosto. Este día también se liquidará el total de las pensiones no contributivas (en este caso no importa el número de DNI).

Por lo tanto, para el día viernes 29 de agosto, restarán cobrar todos aquellos pasivos que tengan como número final de sus documentos el 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

