Día del niño: las ventas apenas lograron revertir la caída interanual

"No obstante, al no estar totalmente desarrollado el canal on-line y las dificultades de las operaciones a distancia, no se pudieron maximizar las ventas totales por las restricciones en el AMBA, como la prohibición de abrir los sábados en CABA y el hecho de no haber estado autorizado el ingreso de clientes en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, en los últimos días se desaceleraron las ventas en localidades que retornaron a Fase 1 en provincias del norte argentino" explicó en un informe la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.