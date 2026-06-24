Revelan polémicos mensajes del psicólogo Carlos Díaz sobre Diego Maradona: "Está en las últimas"

Los chats fueron compartidos durante la última audiencia del juicio por la muerte del astro. El profesional está entre los siete imputados de la causa.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes nuevos elementos de peso con la difusión de mensajes de WhatsApp enviados por el psicólogo Carlos Díaz , uno de los siete imputados en la causa por homicidio simple con dolo eventual .

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Las conversaciones, reproducidas durante una audiencia del debate oral que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, exponen la preocupación que existía en el entorno médico y personal del exfutbolista días antes de su internación y posterior operación por un hematoma subdural.

Uno de los mensajes más impactantes fue reproducido por el abogado Fernando Burlando , representante de Dalma y Gianinna Maradona . La grabación corresponde al 2 de noviembre de 2020 y fue enviada por Díaz a Maximiliano Trimarchi , quien trabajaba en el entorno de Matías Morla y además era paciente del psicólogo.

“Me parece que hay una especie de paranoia de Matías con los Trimarchi en general. Medio que generalizó a Andrea, a vos. No sé hasta qué punto no hay micrófonos o un informante en la oficina. Medio que el chabón está bastante paranoico. Además, hay otro tema que es muy relevante, que es que Diego está knock out , mañana lo internan contra su voluntad. Entonces, parece que quiere empezar a levantar campamento. Diego ya está roto, pero rotísimo . Yo te sugiero que te acerques y le preguntes cuáles van a ser tus condiciones de trabajo”, afirmó Díaz en el audio.

La internación mencionada derivó posteriormente en la intervención quirúrgica por el hematoma subdural realizada el 3 de noviembre de 2020.

Durante la misma audiencia, los fiscales reprodujeron otros mensajes enviados por Díaz al mismo interlocutor.

En uno de ellos, también fechado el 2 de noviembre de 2020, el psicólogo sostuvo: “Esperemos que pase la internación. Porque viene muy cagado por eso y con predisposición de cerrar todo. Porque Diego está en las últimas, muy mal”.

La frase generó especial atención entre las partes debido a que refleja la percepción que tenía uno de los profesionales que integraban el equipo que acompañaba a Maradona durante aquellos días.

La declaración de Maximiliano Trimarchi

Trimarchi fue uno de los principales testigos de la jornada y confirmó que mantiene una relación terapéutica con Díaz desde hace aproximadamente una década.

“Soy paciente de Díaz desde hace 10 años fácil, y hasta la actualidad”, respondió cuando fue consultado por el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari.

Durante su declaración explicó que trabajó en el estudio jurídico de Morla realizando distintas tareas, primero administrativas y luego como chofer.

Según relató, trasladó en varias oportunidades al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al propio Díaz hasta la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde Maradona pasó sus últimos días.

Asimismo, aseguró que las órdenes laborales las recibía de distintos integrantes del entorno de Morla, entre ellos Vanesa Morla, Maximiliano Pomargo y Andrea Trimarchi.

Mensajes de Carlos Díaz posteriores a los allanamientos

La fiscalía también incorporó al debate conversaciones posteriores a la muerte de Maradona. Uno de los intercambios corresponde al 9 de diciembre de 2020, cuando se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a Luque y Cosachov.

En ese contexto, Díaz escribió: “Quiero zafar del allanamiento”. La respuesta de Trimarchi fue inmediata: “Si necesitás traer algo, avisame”.

diego maradona El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa. Archivo

La lectura de ese intercambio motivó la intervención de los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani, quienes decidieron interrumpir momentáneamente la declaración para advertirle al testigo que no estaba obligado a brindar respuestas que pudieran autoincriminarlo.

Las advertencias del tribunal

La declaración estuvo marcada por varios cruces con el tribunal. En un momento del interrogatorio, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, observó ciertas dudas en las respuestas del testigo.

“Lo veo vacilante y cauteloso”, afirmó el magistrado. Tras un cuarto intermedio, el juez Pablo Rolón le pidió a Trimarchi que respondiera mirando a los integrantes del tribunal y que fuera más directo en sus respuestas.

Finalmente, ante preguntas de la defensa de Díaz, el testigo insistió en que su vínculo con el psicólogo siempre se limitó a la relación entre profesional y paciente.

Los mensajes difundidos en esta audiencia volvieron a colocar en el centro de la escena el conocimiento que tenían los integrantes del equipo médico sobre el deterioro de la salud de Maradona en los días previos a su muerte, uno de los aspectos centrales que la fiscalía intenta demostrar en el juicio.