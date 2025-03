Juicio por la muerte de Diego Maradona: se espera que mañana declaren Dalma y Giannina

Jana comentó que se enteró del fallecimiento de su padre por radio, cuando estaba llegando a la casa de San Andrés para visitarlo: “Pasaban los días y no nos pedían que nos reincorporemos. Yo sentí que lo estaba abandonando y el 25 avisé que iba a ir. Le mandé un mensaje temprano a Giannina para que vaya temprano y almorcemos, y ella dice que también le digamos a Agustina (Cosachov, la psiquiatra) para que se quede para charlar acerca cómo iban a seguir. Porque estábamos a la deriva, esa era nuestra sensación”, comenzó.

jana maradona-.avif Jana Maradona se presentó en el juicio por la muerte de Maradona.

“Yo me pido un auto, vivo a 40 minutos del barrio San Andrés, y en el medio del camino me manda el papá de una amiga ‘lo siento mucho’”, reveló antes de quebrar en llanto. Y agregó: "Veo un mensaje del papá de una amiga, dice lo siento mucho, pero lo ignoro porque era obvio que mentía porque la tele miente con esas cosas. Al rato un mensaje de Jony (su primo) que decía ‘vení urgente que tu papá entró en paro’. Lo ignoré porque no sé qué es entrar en paro, no conozco".

“Sigo en el auto y en la esquina escucho en la radio que había fallecido Diego Armando Maradona. Llego a la casa de mi papá, me bajo, creo que Monona me abraza y me dice lo siento mucho. Entro, estaba mi papá en la cama y había fallecido”, completó sobre ese día.

Además, detalló que previamente había visitado a su padre dos veces, donde en la primera ocasión lo "vio muy bien", mientras que en la segunda lo encontró "muy hinchado" y de "mal humor". También apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien señaló como el encargado de convencer a la familia de que Diego permanezca internado en su domicilio de Tigre: "La sugerencia de Luque me llevó a adoptar ese camino. No tenía motivos para desconfiar de un médico que, además, mi papá amaba".

Por su parte, Julio César Coria, uno de los custodios de Diego, fue detenido por falso testimonio y posible riesgo de fuga. Es quien le hizo respiración boca a boca a Maradona el 25 de noviembre de 2020, el día de la muerte del ex jugador.

Durante su declaración, el hombre afirmó que observó a Cosachov realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar al paciente, un dato que nunca comentó en otras oportunidades: "Cosachov le hizo maniobras en el pecho, en ese momento no me habré acordado". Además, mencionó que entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 no conversó con Luque, pero los magistrados leyeron unos chats que lo desmintieron.

Bajo este marco, Fernando Burlando solicitó que se lleve a cabo una causa paralela por falso testimonio, pero el juez Savarino determinó que se leyeran declaraciones previas.