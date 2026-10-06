Juicio contra Aníbal Lotocki: declarará por las presuntas lesiones graves a cinco mujeres

El cirujano expondrá ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires. La primera denunciante en brindar testimonio será Paola Auzmendi y, posteriormente, será el turno del acusado.

El cirujano Aníbal Lotocki declarará este miércoles en el marco del juicio en el que está acusado por las supuestas lesiones graves cometidas contra cinco mujeres . La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires , integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo .

Según informaron, Paola Auzmendi será la primera denunciante en comparecer ante los magistrados. Una vez finalizada su declaración, está previsto que Lotocki brinde su testimonio ante el tribunal .

En paralelo, el cirujano se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate , un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021 después de someterse a una cirugía estética.

El procedimiento se realizó en el Centro Médico Conde (CEMECO) , ubicado en el barrio porteño de Caballito . Lotocki ya declaró en el marco de esa investigación.

Por el fallecimiento de Zárate también son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García , el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos .

Los tres profesionales, junto con la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, también fueron señalados como presuntos responsables del homicidio.

La acusación contra Florencia Krzeczek

En otra de las derivaciones del caso, Florencia Krzeczek está acusada de presuntamente haber ocultado el teléfono celular de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

La jornada de este miércoles tendrá como uno de sus momentos centrales la declaración del propio Lotocki, después del testimonio de Auzmendi ante los tres jueces encargados del debate.

Lotocki declaró en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: "Él se presentaba como un paciente sano"

Aníbal Lotocki declaró por primera vez en el juicio por la muerte de su paciente Cristian Zárate en 2021 tras someterse a una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO). El médico aseguró que el empresario llegó “totalmente decidido” a operarse y que, durante la consulta previa, no detectó síntomas ni signos que permitieran sospechar una enfermedad.

“El señor Zárate vino totalmente decidido a operarse. Quería hacerlo conmigo”, sostuvo el médico ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. Según relató, atendió a Zárate en el microcentro porteño, sobre la calle Florida. Dijo que el paciente llegó a última hora porque viajaba desde Luján.

Lotocki afirmó que, como parte de la evaluación inicial, Zárate completó una ficha de historia clínica con antecedentes y datos sobre su estado de salud. “Él se presentaba como un paciente sano, no tenía signos de enfermedad ni síntomas”, declaró.