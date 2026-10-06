La entrevista del Pity Álvarez a Moria Casán podría complicar la continuidad del juicio + Agregar ámbito en









Una nueva pericia al músico podría complicarlo, luego de que el juicio fuera frenado por su internación psiquiátrica. En el estudio se analizaron tres videos, entre ellos su charla en televisión.

En las últimas horas, el Cuerpo Médico Forense le realizó una pericia a Álvarez, tras una orden del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

La entrevista del cantante Cristian Pity Álvarez a la conductora Moria Casán complicaría al músico, en un nuevo giro dentro de su juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Luego de que su internación en un centro psiquiátrico frenara el proceso momentáneamente, una última pericia podría reencausar el proceso.

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En las últimas horas, el Cuerpo Médico Forense le realizó una pericia a Álvarez, tras una orden del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. El debate había quedado en pausa ante la necesidad de contar con un nuevo diagnóstico sobre sus condiciones actuales y determinar si sus garantías constitucionales están resguardadas.

La entrevista del Pity Álvarez a Moria Casán podría complicar la continuidad del juicio Así, luego del estudio, todo indicaría que está en condiciones de seguir siendo sometido al proceso penal, tras la entrevista a Casán, indicó Infobae. Ahora, se espera que las conclusiones sean incorporadas al expediente, donde se conocerían los fundamentos de los profesionales y, posteriormente, el tribunal deberá resolver los próximos pasos.

El debate había quedado en pausa ante la necesidad de contar con un nuevo diagnóstico sobre sus condiciones actuales y determinar si sus garantías constitucionales están resguardadas. El viernes pasado, el fiscal general Sandro Abraldes presentó tres videos para dejarlos a disposición del Cuerpo Médico Forense porque consideró que “podrían ser de relevancia para su dictamen”. El primero fue la conversación telefónica con Moria, en el cual el acusado habló del juicio y de los cuestionamientos sobre sus condiciones para afrontarlo.

Según fuentes vinculadas al caso, la entrevista con Moria habría tenido un peso relevante en la evaluación realizada este lunes, particularmente para analizar el razonamiento exhibido por el músico al hablar de su situación judicial. Sin embargo, habrá que esperar a conocer el contenido del dictamen sobre el análisis de ese material.

Trasladaron a Pity Álvarez a un centro psiquiátrico de Castelar antes de una nueva evaluación Pity Álvarez fue trasladado al centro psiquiátrico Solar Colonial, en la localidad bonaerense de Castelar, mientras la Justicia espera una nueva evaluación sobre su estado de salud para resolver cómo seguirá el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Díaz. El cantante permanecía internado en el área de salud mental del Hospital Tornú antes de ser derivado a la nueva institución. Está previsto que el lunes 5 de octubre se someta a las pericias dispuestas por el tribunal, cuyos resultados serán centrales para definir la continuidad del debate oral, que permanece suspendido. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria para establecer si el músico está en condiciones de afrontar el proceso judicial. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, dispuso que el estudio quede a cargo del Cuerpo Médico Forense. También ordenó la designación de los especialistas y fijó un plazo de cinco días para realizar la pericia.