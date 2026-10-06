Pity Álvarez fue declarado apto para continuar con el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

El Cuerpo Médico Forense determinó que el cantante está en condiciones de afrontar el proceso judicial.. Los especialistas concluyeron que el músico puede comprender el alcance del juicio y ejercer sus derechos, aunque los peritos propuestos por su defensa expresaron su disconformidad con el informe.

El Cuerpo Médico Forense concluyó que Cristian “Pity” Álvarez está “apto para afrontar el proceso” por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , luego de la evaluación interdisciplinaria ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 .

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El informe de casi 30 páginas llegó este martes al tribunal. Tras conocer sus conclusiones, los jueces convocaron a las partes para el próximo viernes 9 de octubre a las 11.30 , cuando se definirán los próximos pasos del debate.

Los especialistas oficiales determinaron que “las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación de Álvarez en el proceso se encontraban compensadas y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar la existencia de una alteración de sus facultades que le impida comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente sus derechos”.

En concreto, los profesionales consideraron que el músico no presenta una alteración mental sobreviniente de una magnitud que impida continuar con el proceso judicial.

Los peritos de parte propuestos por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego , participaron de la evaluación, aunque no coincidieron con las conclusiones oficiales y firmaron el documento en disconformidad “total”.

El examen presencial se realizó este lunes. Durante la entrevista, los especialistas describieron a Álvarez como “vigil, tranquilo”, con una actitud de colaboración fluctuante y globalmente orientado.

Según el informe, el músico respondió de forma pertinente a las preguntas y mantuvo estable su atención. Sin embargo, en determinados momentos se mostró menos activo y reticente a proporcionar cierta información.

Los profesionales también consignaron que durante la entrevista no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.

La pericia reconoció que su participación durante el examen fue “por momentos, limitada y fluctuante”, aunque consideró que esa situación no constituía por sí misma un impedimento para afrontar el proceso y debía evaluarse en conjunto con los demás elementos disponibles.

Las entrevistas que también analizaron los especialistas

Entre la documentación incorporada aparecieron “registros audiovisuales contemporáneos”. Se trató de las tres entrevistas que Álvarez brindó en distintos momentos del proceso y que la fiscalía solicitó sumar a la evaluación.

De acuerdo con el informe, en esas imágenes se observa al músico desplegar conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos “compatibles con un funcionamiento que no resulta, prima facie, pericialmente incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales”.

Los peritos también estudiaron los antecedentes médicos y psiquiátricos de Álvarez, diferentes estudios realizados durante los últimos años y documentación relacionada con su actual internación.

Además, tomaron en consideración evaluaciones anteriores efectuadas por el propio Cuerpo Médico Forense. Una de ellas ya había determinado que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados estaba en condiciones de afrontar el proceso.

Los profesionales concluyeron ahora que los nuevos elementos evaluados no presentaron modificaciones objetivas de suficiente entidad como para apartarse de aquella determinación previa.

Por qué se realizó una nueva evaluación

La nueva pericia fue ordenada por el TOC N°29 después de que el estado de salud del músico obligara a suspender nuevamente el juicio.

El objetivo era establecer si los cambios registrados desde la evaluación anterior, sumados a la internación dispuesta por un Juzgado Civil, permitían que Álvarez continuara sometido al proceso penal sin afectar sus garantías constitucionales.

La entrevista con Moria Casán complicó al músico. Archivo

El informe incorporó, de todos modos, una recomendación específica en caso de que el músico permanezca internado y deba participar de las audiencias de manera remota.

Los especialistas aconsejaron que, en ese escenario, se adopten las medidas necesarias para garantizar su contención y supervisión durante las audiencias, debido a las posibles fluctuaciones en su estado.

La decisión quedó ahora en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El tribunal escuchará a las partes este viernes a las 11.30 y, a partir del resultado de la pericia, definirá cómo continuará el juicio contra Álvarez.

La entrevista del Pity Álvarez a Moria Casán complicó la continuidad del juicio

La entrevista del cantante Cristian Pity Álvarez a la conductora Moria Casán complicaría al músico, en un nuevo giro dentro de su juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Luego de que su internación en un centro psiquiátrico frenara el proceso momentáneamente, una última pericia podría reencausar el proceso.

El viernes pasado, el fiscal general Sandro Abraldes presentó tres videos para dejarlos a disposición del Cuerpo Médico Forense porque consideró que “podrían ser de relevancia para su dictamen”. El primero fue la conversación telefónica con Moria, en el cual el acusado habló del juicio y de los cuestionamientos sobre sus condiciones para afrontarlo.

Según fuentes vinculadas al caso, la entrevista con Moria habría tenido un peso relevante en la evaluación realizada este lunes, particularmente para analizar el razonamiento exhibido por el músico al hablar de su situación judicial. Sin embargo, habrá que esperar a conocer el contenido del dictamen sobre el análisis de ese material.