El imperio millonario de Kylie Jenner entre una familia mediática y cosméticos: de cuánto es la fortuna de la modelo

La menor de la familia más controversial de Estados Unidos es millonaria gracias a su trabajo como modelo y su vida empresarial.

Aunque su nombre es más conocido por la familia a la que pertenece, Kylie Jenner supo trazar su propio camino hacia el éxito. Además de pertenecer a una familia adinerada, su vida como empresaria y su gran influencia en redes sociales la hizo despegar y posicionarse entre las personas jóvenes más adineradas.

La historia y fama de su familia la ayudó a iniciar desde un lugar privilegiado. Supo sacarle ganancia al hecho de estar en el foco mediático la mayor parte de su vida, ya que debutó en el programa Keeping up with the Kardashians con tan solo 10 años.

Su nombre completo es Kylie Kristen Jenner y nació el 10 de agosto de 1997, en Los Angeles, estado de California. Es la menor del Kris Jenner , conocida por ser la ex esposa del abogado Kardashian y por su vida televisiva, y de Caitlyin Jenner, en su momento aún no había hecho la transición, pero actualmente se autopercibe como una mujer. De su matrimonio nacieron Kendall , la mayor y Kylie, la menor. Las niñas ya tenían 3 medio hermanas del anterior matrimonio de su madre; Kourtney, Kim y Khloe Kardashian.

Kylie inició su vida televisiva a una muy temprana edad, y confesó que a pesar de haber enfrentado el lado oscuro de ello, algo que la sigue afectando en su vida oculta, logró encontrar cierta paz en la fama que tiene desde pequeña. En su momento expresó que se despierta todos los días con ansiedad y miedo de encontrar alguna historia negativa sobre ella en internet.

En 2014 y 2015 las hermanas Jenner escalaron en la revista Time para posicionarse como las adolescentes más influyentes del mundo. EN 2017, Kylie fue incluida en Forbes en lista de celebridades más influyentes. .

Su vida cambió rotundamente cuando anunció Kylie Cosmetics, su propia empresa de maquillaje. A los 18 lanzó su primer Kit de labios y se agotó instantáneamente. En ese momento, Kylie encontró el nicho en el que se haría millonaria.

El patrimonio neto de Kylie Jenner

Según la página Celebrity Net Worth dedicada a estimar el patrimonio de celebridades, la fortuna de Kylie Jenner es de 700 millones de dólares. Fue incluida en el ranking de Forbes de mujeres estadounidenses en 2025 que hicieron su propia fortuna.

Casi todo su patrimonio viene de su empresa Kylie Cosmetics, de la cual posee el 44,1%, dado que en 2020 vendió el 51% a Coty por 600 millones de dólares.