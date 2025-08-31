De cuánto es la fortuna de Perry Farrell, el músico que creó el Lollapalooza







Descubrí la historia de cómo surgió el mítico festival y cuánto dinero logró recaudar su fundador gracias a ello y a su música propia.

Perry Farrell había creado el Lollapalooza en 1991 para despedir a su banda, Jane's Addiction.

Esta semana se publicó el Line Up oficial para el Lollapalooza 2026 en Argentina. Este festival tiene décadas de historia y nació como una iniciativa de Perry Farrell, un músico muy importante en la historia del rock alternativo, que cuenta con una escandalosa trayectoria y una fortuna considerable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El próximo año, llegarán con este festival figuras muy esperadas como Sabrina Carpenter, Chappel Roan, Tyler, The Creator, Lorde y algunos más. El evento se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el ya clásico Hipódromo de San Isidro, y el pase de los 3 días de festival tiene un valor desde $402.500 con cargo por servicio incluido.

Carrera musical de Perry Farrell Perry Farrell.jpg Wikipedia.

Desde que era pequeño, Farrell mostró un gran interés por la música, ya que solía escuchar a artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Iggy Pop y David Bowie. En 1981 comenzó oficialmente su carrera con el grupo Psi Com ,que se disolvería a los pocos años. Sin embargo, ahí fue donde conoció a Eric Avery, con quien luego fundaría la banda de rock alternativo Jane's Addiction.

En solo 3 años, la banda se convirtió en una de las más influyentes del género, pero la adicción a la heroína del cantante generó la primera disolución de la banda. Luego se unió a otra banda muy importante de rock alternativo, Porno for Pyros, pero también publicó sencillos y álbumes como solista.

Cómo surgió el Lollapalooza Lollapalooza Chicago A principios de la década de los 90’s, a Farrell se le había ocurrido la idea de montar un festival gigante para la despedida de Jane’s Addiction, inspirado por festivales como los de Reading y Leeds en Gran Bretaña. Así fue como el evento realizó una gira por Estados Unidos y Canadá en 1991 e incluyó a artistas no solo de rock alternativo, sino también de rap y música industrial. Patrimonio neto del Perry Farrell Hoy en día, a casi 35 años desde la creación del Lollapalooza, Perry Farrell cuenta con una fortuna de 50 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Entre varias idas y vueltas, Jane’s Addiction se mantuvo activo hasta inicios de este año, cuando los ex compañeros de Farrell lo demandaron por agresiones y malos tratos, mientras que también le exigieron el pago de todas las facturas que quedaron pendientes por una gira que habían comenzado el año pasado, pero tuvieron que cancelar debido a incidentes con el artista.

Temas Millones

Lollapalooza