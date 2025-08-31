Esta semana se publicó el Line Up oficial para el Lollapalooza 2026 en Argentina. Este festival tiene décadas de historia y nació como una iniciativa de Perry Farrell, un músico muy importante en la historia del rock alternativo, que cuenta con una escandalosa trayectoria y una fortuna considerable.
De cuánto es la fortuna de Perry Farrell, el músico que creó el Lollapalooza
Descubrí la historia de cómo surgió el mítico festival y cuánto dinero logró recaudar su fundador gracias a ello y a su música propia.
El próximo año, llegarán con este festival figuras muy esperadas como Sabrina Carpenter, Chappel Roan, Tyler, The Creator, Lorde y algunos más. El evento se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el ya clásico Hipódromo de San Isidro, y el pase de los 3 días de festival tiene un valor desde $402.500 con cargo por servicio incluido.
Carrera musical de Perry Farrell
Desde que era pequeño, Farrell mostró un gran interés por la música, ya que solía escuchar a artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Iggy Pop y David Bowie. En 1981 comenzó oficialmente su carrera con el grupo Psi Com ,que se disolvería a los pocos años. Sin embargo, ahí fue donde conoció a Eric Avery, con quien luego fundaría la banda de rock alternativo Jane's Addiction.
En solo 3 años, la banda se convirtió en una de las más influyentes del género, pero la adicción a la heroína del cantante generó la primera disolución de la banda. Luego se unió a otra banda muy importante de rock alternativo, Porno for Pyros, pero también publicó sencillos y álbumes como solista.
Cómo surgió el Lollapalooza
A principios de la década de los 90’s, a Farrell se le había ocurrido la idea de montar un festival gigante para la despedida de Jane’s Addiction, inspirado por festivales como los de Reading y Leeds en Gran Bretaña. Así fue como el evento realizó una gira por Estados Unidos y Canadá en 1991 e incluyó a artistas no solo de rock alternativo, sino también de rap y música industrial.
Patrimonio neto del Perry Farrell
Hoy en día, a casi 35 años desde la creación del Lollapalooza, Perry Farrell cuenta con una fortuna de 50 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Entre varias idas y vueltas, Jane’s Addiction se mantuvo activo hasta inicios de este año, cuando los ex compañeros de Farrell lo demandaron por agresiones y malos tratos, mientras que también le exigieron el pago de todas las facturas que quedaron pendientes por una gira que habían comenzado el año pasado, pero tuvieron que cancelar debido a incidentes con el artista.
