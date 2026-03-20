La ANMAT prohibió cosméticos y un repelente sin registro + Seguir en









El organismo ordenó retirar del mercado artículos de una marca reconocida y una línea completa de cosmética tras constatar irregularidades en su inscripción y origen, según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, comercialización y distribución en todo el país de distintos productos cosméticos y un repelente de insectos por incumplimientos sanitarios. La decisión se oficializó mediante disposiciones difundidas en el Boletín Oficial, firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de la Disposición 1476/2026, la ANMAT bloqueó el uso, venta y promoción -incluidas plataformas online- de un repelente de la marca OFF! con etiquetado completamente en idioma chino, al no contar con inscripción sanitaria.

El producto fue detectado en un comercio de la provincia de Buenos Aires y, tras verificar la base oficial, no se hallaron registros. Ante esa situación, el organismo requirió información a S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que informó no haber intervenido en su fabricación.

Desde la entidad advirtieron que “se desconoce su origen y no es posible garantizar su calidad ni condiciones de elaboración”, por lo que se resolvió avanzar con la medida para resguardar la salud de los consumidores.

En paralelo, mediante la Disposición 1465/2026, la ANMAT también prohibió una amplia gama de productos de la marca Anza, entre ellos cremas, tónicos, emulsiones, protectores solares, serums y repelentes.

En este caso, el organismo calificó a los artículos como “ilegítimos” por no estar registrados y señaló que la firma Química Anza S.A.S. no posee habilitación para operar en el rubro cosmético.