"La banda del Polo": la Policía de la Ciudad detuvo a cinco delincuentes y secuestró oro, autos y miles de dólares

La Policía de la Ciudad desarticuló, luego de 13 allanamientos, a una organización criminal sofisticada, dedicada a las salideras bancarias y detuvo a cinco de sus integrantes y secuestró diez autos, medio kilo de oro puro y miles de dólares .

La investigación, a cargo de la Sección Destacamentos y Autopistas, se inició el 22 de julio con un robo en Villa Lugano, cuando delincuentes en moto sustrajeron una mochila con más de cinco millones de pesos a un automovilista en la autopista Dellepiane y Larrazábal.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°26, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, dispuso identificar los rodados involucrados.

Los registros fílmicos de AUSA permitieron establecer que la víctima había sido seguida por un Volkswagen Polo y varias motos de alta cilindrada, lo que reveló el accionar coordinado de la banda.

El análisis de las cámaras mostró que el robo se preparó en una estación de servicio ubicada sobre la traza principal de Dellepiane, donde los integrantes del grupo se distribuyeron los vehículos y las motos que luego intervinieron en el seguimiento de la víctima hasta el momento del asalto.

Los investigadores también acudieron al Centro de Monitoreo Urbano (CMU), donde las cámaras confirmaron que el grupo actuaba de manera organizada, detectando a las víctimas en el microcentro tras realizar operaciones bancarias y siguiéndolas hasta concretar el robo.

En el marco de la pesquisa, el Polo fue geolocalizado mediante un dispositivo GPS autorizado por la Justicia, lo que permitió establecer movimientos y domicilios vinculados a los sospechosos.

El 5 de agosto se registró otro robo con la misma modalidad en Retiro, donde a una víctima le sustrajeron una mochila con 60 mil dólares y monedas de oro valuadas en 800 mil dólares. El análisis del GPS y las cámaras del CMU confirmó que el vehículo estaba implicado también en ese hecho.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°46, a cargo del Dr. Anselmo De Santo, ante la Secretaría 132 del Dr. Llauro, ordenó trece allanamientos en distintos puntos de la Ciudad, que culminaron con la detención de cinco miembros de la organización y el secuestro de diez autos —dos de ellos 0 km—, 15 mil dólares, medio kilo de oro, 600 mil pesos, 26 celulares y 108 municiones calibre 9 mm.