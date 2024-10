La educación en crisis: ¿Hasta cuándo culparemos al otro?

¿Cuándo empezamos a asumir nuestras propias responsabilidades como padres en lugar de culpar a los demás? ¿Cuándo aceptamos que un estudiante no rinde bien porque no se esforzó lo suficiente, y no porque el docente o el sistema lo perjudicaron?

Volver a empezar, una y otra vez. En 1962, tras la caída de Arturo Frondizi, el rabino estadounidense Marshall Meyer, quien vivió en Argentina durante 25 años, salvó innumerables vidas durante la dictadura militar y fue el único extranjero invitado por Raúl Alfonsín a formar parte de la CONADEP, afirmaba que en Argentina uno aprendía la lección de la responsabilidad individual justamente por su carencia. En la Argentina el otro era siempre el deshonesto, no sabía trabajar, no pagaba impuestos, era materialista. Y así, nos convertimos en una sociedad que constantemente señala al otro como la fuente de sus problemas.

En el terreno de la educación, este fenómeno es especialmente evidente. ¿Cuándo empezamos a asumir nuestras propias responsabilidades como padres en lugar de culpar a los demás? ¿Cuándo aceptamos que un estudiante no rinde bien porque no se esforzó lo suficiente, y no porque el docente o el sistema lo perjudicaron? ¿Cuándo reconoceremos que nuestros problemas educativos no se deben solamente a factores externos, sino también a las decisiones de los encargados de delinear las políticas educativas? Es claro que el hábito de exculparnos a nosotros mismos y proyectar la culpa hacia el otro impide cualquier mejora real.