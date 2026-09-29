La emblemática iglesia porteña que se ilumina primera vez con más vitrales

El plan oficial para resaltar la arquitectura nocturna y la identidad de los barrios porteños alcanzó a uno de las iglesias más imponentes de la Ciudad.

De día, el sol atraviesa más de cien vitrales y llena de colores el interior del Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa . Pero de noche, la fachada quedaba a oscuras en medio del paisaje de Parque Chacabuco. Por eso, la Ciudad de Buenos Aires completó la instalación de luminarias para destacar por primera vez la arquitectura de la iglesia con más vitrales.

La obra apuntó a poner en valor un templo de casi 85 años de historia, famoso por sus dos torres con campanario y una cúpula de más de 40 metros. La iniciativa forma parte de un plan del Gobierno porteño que abarcará a 85 edificios y monumentos históricos en los 48 barrios, con la idea de realzar el patrimonio, reforzar su identidad nocturna y sumar seguridad en la calle.

La obra sobre el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa consistió en la instalación de dos columnas de iluminación y 31 proyectores de luz cálida apuntados a la fachada sobre la avenida Curapaligüe y el lateral que da a la avenida Asamblea para destacar sus rasgos arquitectónicos más distintivos.

La gran joya de la iglesia son sus casi 150 vitrales, la mayor colección reunida en un templo porteño. Las piezas cuentan escenas de los santos vicentinos y la historia de las apariciones a Santa Catalina Labouré, a quien se le encomendó la creación de la Medalla Milagrosa. Fueron diseñados por el artista catalán Antonio Estruch, que también dejó su huella en la clásica confitería Las Violetas.

La construcción del templo c omenzó como una iniciativa de las Hijas de la Caridad y tuvo un impulso clave gracias a Adelia Harilaos de Olmos, una de las mujeres más ricas de su época, quien financió más de la mitad de la obra y supervisó personalmente cada detalle. El resto se logró gracias al aporte de los vecinos, que organizaron sorteos y eventos comunitarios.

La piedra fundamental se colocó en 1930, en la esquina de las avenidas Asamblea y Curapaligüe, en una ceremonia que reunió al cardenal Santiago Copello y a una multitud de fieles. El proyecto definitivo, concretado recién años más tarde, llevó la firma del arquitecto Carlos Massa, autor de los planos de más de 30 iglesias en menos de una década.

De estilo neorrománico, el templo presenta tres naves, y dos torres en la fachada con campanario carrillón de seis campanas y cuatro relojes. La cúpula hexagonal de la Iglesia tiene 40,70 metros de altura, está rodeada por cuatro torres menores, y coronada por una escultura de la Virgen de más de cinco metros de altura, obra del escultor Santiago Chierico.

El templo se inauguró el 22 de noviembre de 1941. Este año, el santuario cumplirá 85 años, un aniversario que coincide con el mes de la Medalla Milagrosa, fecha que cada 27 de noviembre convoca a miles de devotos.

CABA: proyecto de iluminación de edificios

El Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa forma parte del plan de iluminación de fachadas y monumentos que el Gobierno de la Ciudad está desplegando en los 48 barrios porteños, para destacar el patrimonio urbano, reforzar la identidad nocturna porteña y mejorar las condiciones de seguridad en el espacio público.

El proyecto alcanzará a 85 fachadas y monumentos y se organiza en dos ejes. Por un lado, un corredor continuo en el casco histórico e hitos como Avenida de Mayo y calle Florida, y por el otro, la puesta en valor de al menos un edificio representativo en cada barrio. Entre las fachadas e hitos incluidos en el plan se destacan: