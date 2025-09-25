Libreta AUH: ¿Puedo presentar el formulario en octubre 2025?

Enterate de todo lo que tenés que saber para presentar correctamente este importante documento.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden presentar la Libreta AUH . Este es un documento fundamental para que puedan recibir el monto total de sus haberes mensuales, ya que el organismo retiene el 20% .

La AUH es una prestación dirigida a padres, madres o tutores legales con el objetivo de igualar las oportunidades para todos los niños y adolescentes del país. Estos deben ser menores de 18 años y solteros, pero en el caso de aquellos hijos que tengan una discapacidad, no hay límite de edad.

La Libreta AUH es un documento en el que los beneficiarios deben acreditar el esquema de vacunación , los controles de salud y la información sobre la educación de sus hijos actualizada.

Con la presentación de la libreta, ANSES verificará que los hijos de hasta 4 años cumplieron con los controles sanitarios obligatorios y el plan de vacunación , mientras que para aquellos que estén en edad escolar, también se controlará si cumplieron con el ciclo lectivo correspondiente .

Hasta cuándo puedo presentar la Libreta AUH en 2025

La presentación de la Libreta AUH se debe hacer de manera digital, pero en caso de no poder hacerlo, se pueden acercar a las oficinas de ANSES. Los titulares de la AUH tendrán tiempo para presentar la documentación hasta el 31 de diciembre de 2025. En caso de no entregarla dentro del plazo correspondiente, el organismo no entregará la retención.

Guía paso a paso: cómo tramitar la Libreta AUH

auh anses.webp

Para poder tramitar y presentar la Libreta AUH, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo deberán seguir una serie de simples pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

Aumenta la AUH de ANSES en octubre 2025

ANSES también confirmó que tanto los beneficiarios de la AUH como de las demás prestaciones recibirán un aumento del 1,9% en sus haberes de octubre. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Es por esto que el monto de la AUH tendrá un valor total de $117.229,14. Sin embargo, como ANSES retiene el 20%, ellos recibirán $93.783,31.