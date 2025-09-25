Un oxigenado Javier Milei regresa al país y activa la campaña electoral

Luego de conseguir auxilio financiero de EEUU, el jefe de Estado encabezará una gira por el interior y un show musical en el Movistar Arena. Los candidatos salen a la cancha.

El presidente, Javier Milei, junto a su hermana Karina y el candidato a diputado por Buenos Aaires, José Luis Espert.

El presidente, Javier Milei , regresa este viernes al país tras una semana de gira por EEUU , donde cosechó gestos políticos y, sobre todo, respaldo financiero. De esta forma, el mandatario consiguió oxigenar la campaña de cara a octubre, en momentos en los cuales la volatilidad de los mercados y la falta de reservas amenazaban el panorama para el oficialismo.

Según pudo saber Ámbito, el sábado retomará su agenda local con un acto en la Feria Internacional de Turismo en La Rural de Palermo. Allí, el jefe de Estado volverá a pisar la cancha de los principales referentes del campo luego del anuncio de quita de retenciones.

Tanto la Federación Agraria como la Sociedad Rural de Rosario criticaron la eliminación temporal, que resultó fugaz, de las retenciones al agro. Sin embargo, de momento no está prevista una reunión sino una recorrida por la exposición. No obstante, este viernes La Libertad Avanza enviará a los candidatos nacionales a reunirse con productores agropecuarios.

En tanto, se prepara para una recorrida por provincias claves: Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, y un cierre en Córdoba. En Casa Rosada son conscientes de que el tiempo apremia, per aspiran a que pueda sumar Corrientes, Chaco y San Juan.

Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

Mientras el Presidente desplegaba su agenda internacional, en Casa Rosada la maquinaria electoral no se detuvo. El asesor Santiago Caputo continuó al frente de la mesa de campaña y mientras el lunes mantuvo un encuentro con Pilar Ramírez y Eduardo "Lule" Menem, el miércoles recibió en su oficina del primer piso a la ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA, Patricia Bullrich.

“Tuvimos casi seis meses de bombardeos parlamentarios, se intentó generar una situación de ingobernabilidad. Hemos logrado frenar eso y pararnos fuerte para demostrar que nuestro plan de estabilización está en marcha”, resumió Bullrich el clima del Gabinete en un breve intercambio con la prensa acreditada.

Tanto la ministra como su par por Defensa y también candidato, Luis Petri, viajarán este lunes a Mendoza, y no descartan que se sume el jefe de Estado a la visita proselitista.

El oficialismo apuesta a que el viaje y sus réditos diplomáticos tengan impacto en las urnas de octubre. Con la economía en el centro de la escena, Milei buscará presentar la foto de un gobierno que, tras resistir embates internos, logra apoyos externos.

Candidatos y funcionarios, a la cancha

En paralelo, el Presidente prepara un capítulo distinto de su campaña: el lunes 6 de octubre volverá a subir al escenario, esta vez en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 personas. Allí presentará su nuevo libro, La construcción del milagro, en un formato de show musical. Según pudo saber este medio, el mandatario tiene previsto invitar a los miembros de su Gabinete y, en lo posible "sumarlos a la puesta en escena".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1969525037288800697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969525037288800697%7Ctwgr%5E4d98c311df6e98ed9e2afd3f0524e855cca3ad19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-publicara-un-nuevo-libro-se-titulara-la-construccion-del-milagro-n6192985&partner=&hide_thread=false LA CONSTRUCCIÓN DEL MILAGRO



Reserva tus entradas en: https://t.co/H7aHd2Y9lF



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



CC: @hojasdelsur pic.twitter.com/HACV39Wk4B — Javier Milei (@JMilei) September 20, 2025

En tanto, este viernes por la mañana, los candidatos de La Libertad Avanza serán recibidos en el local partidario de Tres Arroyos junto a dirigentes locales. Allí brindarán una entrevista con medios de la zona en el mismo local, ubicado en Rivadavia 239. Cerca del mediodía, dependiendo de las condiciones del momento, se realizará una breve caminata por la ciudad.

Al mediodía, se llevará a cabo una reunión con productores agropecuarios de distintos distritos de la región (Suárez, Benito Juárez, Dorrego, Tres Arroyos y Bahía Blanca) para conversar sobre la situación del sector.

El sábado 27, a las 13 horas, se realizará un almuerzo en Puán que reunirá a candidatos y funcionarios nacionales con los responsables de los 22 distritos de la sección y sus equipos de trabajo. Se espera la participación de unas 120 personas. Entre los invitados confirmados estarán José Luis Espert, Diego Santilli, Sergio Iraeta, Juan Pazo y Federico Furiase.