La familia Kadgien entregó a la Justicia el cuadro robado por nazis que tenían en su poder

Los peritos detallaron que la pintura se encuentra en "buen estado de conservación" dado "los años que tiene".

“Retrato de una dama”, de Giuseppe Ghislandi, había sido sustraído a un galerista judío en los Países Bajos.

La familia Kadgien entregó a la Justicia el cuadro que había sido robado por los nazis a un coleccionista en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El fiscal federal Daniel Adler exhibió la obra en una conferencia de prensa junto al abogado de Patricia Kadgien (sigue detenida), Carlos Murias, y los peritos Ariel Bassano y Machi Fortunato, según informó el portal del diario La Capital.

Adler destacó “el trabajo del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial” que concretaron el secuestro del cuadro elaborado por el pintor italiano Giuseppe Ghislandi y agregó: “Mañana es la audiencia de formalización”.

Por su parte, Bassano precisó que el cuadro Retrato de una dama se encuentra en “ buen estado de conservación” al considerar “los años que tiene” (es de 1710) y resaltó que su valor oscila en torno a los “50 mil dólares”: “Se puede entrar a las páginas de subastas y un cuadro de este artista, el más barato 30 mil dólares, y el más costoso en 70 mil”.

La denuncia contra la familia Kadgien

La hija del nazi Friedrich Kadgien y su marido fueron arrestados este martes cuando efectivos de la Policía Federal realizaron nuevos allanamientos en su vivienda del barrio Parque Luro.

Durante los procedimientos, la Justicia detectó otras obras de arte en distintas propiedades vinculadas a la familia Kadgien. En el domicilio del barrio Parque Luro, investigadores acompañados por especialistas en artes visuales encontraron dos cuadros del siglo XIX, además de dibujos y grabados, cuyo origen ahora es analizado para determinar si también forman parte del patrimonio robado por el régimen nazi.

Los operativos alcanzaron otras residencias en Mar del Plata, en el barrio La Florida y en un departamento céntrico de Santa Fe y Rivadavia. En todos los casos, la hipótesis de los investigadores apunta a una maniobra sistemática de ocultamiento de obras que podrían haber ingresado al país con Kadgien tras la guerra.

Cuando la Justicia allanó la propiedad en la calle Padre Cardiel al 4.100, en el barrio Parque Luro, el cuadro que había sido publicado en el anuncio inmobiliario ya no estaba: en su lugar habían colocado un tapiz con la imagen de dos caballos. Ese detalle reforzó las sospechas de encubrimiento contra los herederos del jerarca nazi.

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad haya detectado la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentin