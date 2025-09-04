Bajó a hacer una entrega y le robaron el auto: una persecución a pleno día en la Ciudad

Un hombre fue detenido luego de ser perseguido por robar un auto. El dueño del vehículo es un repartidor que estaba en pleno horario de trabajo.

El ladrón fue interceptado a cinco cuadras del lugar del robo, en Nueva Pompeya.

Un hombre fue detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad tras una intensa persecución por la zona sur porteña. Minutos antes, el delincuente se aprovechó de un hombre que había descendido de su rodado para entregar un pedido y le sustrajo el automóvil que había quedado en marcha.

Pasadas las 14 del lunes, la víctima bajó de su auto para dejar un paquete en el cruce de la Avenida 27 de febrero y Sáenz , en el barrio de Nueva Pompeya.

Embed - Policia de la Ciudad on Instagram: "En Pompeya, un delincuente armado le robó a un trabajador y huyó, pero gracias a un rápido operativo cerrojo, la Policía de la Ciudad lo identificó y detuvo de inmediato. Un hecho esclarecido, un violento menos en las calles."

Tras hacer la denuncia por robo, personal de la División Anillo Digital comenzó una persecución en tiempo real hasta interceptar el auto en Ferré y Erezcano, a unas cinco cuadras del robo .

El ladrón fue reducido e identificado. Allí mismo se constató que tenía un pedido de captura vigente por rebeldía, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 1.

En el interior del vehículo se hallaron seis paquetes cerrados con remitos y diversa documentación que el propietario debía entregar.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo de Manuel Campos, Secretaría 116 de Tamara García, que ordenó la detención del imputado por hurto, el secuestro del rodado y la devolución de los elementos incautados.

