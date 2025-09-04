Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: quiénes son los primeros en recibir sus haberes







El cronograma de pagos de ANSES dará inicio en pocos días y ya está definido qué grupo cobrará primero. Descubrí cuándo cobras tu prestación.

Qué grupo de ANSES cobrará primero en septiembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) hizo publico el calendario de pagos que corresponde a septiembre de 2025. Como siempre, el orden se establece según la prioridad de los grupos y el número en el que termina el DNI de cada beneficiario.

Por otro lado, en septiembre las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán un aumento del 1,9%, en línea con lo que establece la fórmula de movilidad vigente, según el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre Las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 1,9% para septiembre según lo establecido en el Decreto 274/24, en el que se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario. Además, se confirmó el pago del bono extraordinario de $70.000. En este sentido, las jubilaciones y pensiones tendrán los siguientes valores:

Jubilación mínima: $320.277,17 (bono $70.000: total $390.277,17)

Jubilación máxima: $ 2.155.162,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 (bono $70.000: total $326.221,74)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $224.194,02 (bono $70.000: total $294.194,02)

Pensión Madre de 7 Hijos: $320.277,17 (bono $70.000: total $390.277,17)

En cuanto a las asignaciones, los montos quedarían así: Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088 (Pero solo se cobra el 80%: $92.065,27.)

AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745 (Pero solo se cobra el 80%: $299.790,04.)

Asignación Familiar por Hijo: $57.549 (En el primer rango de ingresos)

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379 Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El calendario de pagos de ANSES da inicio el lunes 8 de septiembre, en el que cobran las terminaciones 0 de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, y también las asignaciones familiares y universal por hijo. El calendario completo queda así: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminado en 0: 8/9

DNI terminado en 1: 9/9

DNI terminado en 2: 10/9

DNI terminado en 3: 11/9

DNI terminado en 4: 12/9

DNI terminado en 5: 15/9

DNI terminado en 6: 16/9

DNI terminado en 7: 17/9

DNI terminado en 8: 18/9

DNI terminado en 9: 19/9 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22/9

DNI terminados en 2 y 3: 23/9

DNI terminados en 4 y 5: 24/9

DNI terminados en 6 y 7: 25/9

DNI terminados en 8 y 9: 26/9 Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo DNI terminado en 0: 8/9

DNI terminado en 1: 9/9

DNI terminado en 2: 10/9

DNI terminado en 3: 11/9

DNI terminado en 4: 12/9

DNI terminado en 5: 15/9

DNI terminado en 6: 16/9

DNI terminado en 7: 17/9

DNI terminado en 8: 18/9

DNI terminado en 9: 19/9 Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 10/9

DNI terminado en 1: 11/9

DNI terminado en 2: 12/9

DNI terminado en 3: 15/9

DNI terminado en 4: 16/9

DNI terminado en 5: 17/9

DNI terminado en 6: 18/9

DNI terminado en 7: 19/9

DNI terminado en 8: 22/9

DNI terminado en 9: 23/9 Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 10/9

DNI terminados en 2 y 3: 11/9

DNI terminados en 4 y 5: 12/9

DNI terminados en 6 y 7: 15/9

DNI terminados en 8 y 9: 16/9 La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI. Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) Todos los documentos Primera Quincena: 09/9 al 10/10

Todos los documentos Segunda Quincena: 19/9 al 10/10 Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8/9

DNI terminados en 2 y 3: 9/9

DNI terminados en 4 y 5: 10/9

DNI terminados en 6 y 7: 11/9

DNI terminados en 8 y 9: 12/9 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 10/10 Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: 19/9

DNI terminados en 2 y 3: 22/9

DNI terminados en 4 y 5: 23/9

DNI terminados en 6 y 7: 24/9

DNI terminados en 8 y 9: 25/9 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones de DNI: 3/9 al 10/9

