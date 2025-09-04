La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) hizo publico el calendario de pagos que corresponde a septiembre de 2025. Como siempre, el orden se establece según la prioridad de los grupos y el número en el que termina el DNI de cada beneficiario.
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: quiénes son los primeros en recibir sus haberes
El cronograma de pagos de ANSES dará inicio en pocos días y ya está definido qué grupo cobrará primero. Descubrí cuándo cobras tu prestación.
ANSES depositará un bono extra en septiembre 2025 pero sólo estas personas pueden acceder
PUAM de ANSES: el gobierno oficializó el monto de septiembre 2025
Por otro lado, en septiembre las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán un aumento del 1,9%, en línea con lo que establece la fórmula de movilidad vigente, según el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre
Las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 1,9% para septiembre según lo establecido en el Decreto 274/24, en el que se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario. Además, se confirmó el pago del bono extraordinario de $70.000. En este sentido, las jubilaciones y pensiones tendrán los siguientes valores:
-
Jubilación mínima: $320.277,17 (bono $70.000: total $390.277,17)
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 (bono $70.000: total $326.221,74)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $224.194,02 (bono $70.000: total $294.194,02)
Pensión Madre de 7 Hijos: $320.277,17 (bono $70.000: total $390.277,17)
En cuanto a las asignaciones, los montos quedarían así:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088 (Pero solo se cobra el 80%: $92.065,27.)
AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745 (Pero solo se cobra el 80%: $299.790,04.)
Asignación Familiar por Hijo: $57.549 (En el primer rango de ingresos)
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El calendario de pagos de ANSES da inicio el lunes 8 de septiembre, en el que cobran las terminaciones 0 de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, y también las asignaciones familiares y universal por hijo. El calendario completo queda así:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/9
- DNI terminados en 2 y 3: 23/9
- DNI terminados en 4 y 5: 24/9
- DNI terminados en 6 y 7: 25/9
- DNI terminados en 8 y 9: 26/9
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 10/9
- DNI terminado en 1: 11/9
- DNI terminado en 2: 12/9
- DNI terminado en 3: 15/9
- DNI terminado en 4: 16/9
- DNI terminado en 5: 17/9
- DNI terminado en 6: 18/9
- DNI terminado en 7: 19/9
- DNI terminado en 8: 22/9
- DNI terminado en 9: 23/9
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10/9
- DNI terminados en 2 y 3: 11/9
- DNI terminados en 4 y 5: 12/9
- DNI terminados en 6 y 7: 15/9
- DNI terminados en 8 y 9: 16/9
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
- Todos los documentos Primera Quincena: 09/9 al 10/10
- Todos los documentos Segunda Quincena: 19/9 al 10/10
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8/9
- DNI terminados en 2 y 3: 9/9
- DNI terminados en 4 y 5: 10/9
- DNI terminados en 6 y 7: 11/9
- DNI terminados en 8 y 9: 12/9
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 10/10
Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 19/9
- DNI terminados en 2 y 3: 22/9
- DNI terminados en 4 y 5: 23/9
- DNI terminados en 6 y 7: 24/9
- DNI terminados en 8 y 9: 25/9
Desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI: 3/9 al 10/9
