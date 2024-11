La Fiscalía pidió cuatro años de prisión para el ganadero acusado de la matanza de pingüinos

"Este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando a Ricardo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de Crueldad Animal", expresó el tribunal.

A La Regina lo responsabilizan por los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre, el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021. Sin embargo, sólo en el último caso fue hallado culpable de crueldad animal, mientras que en los otros dos hechos fue absuelto de ese delito.

Sentencia y culpabilidad

Cuando el jueves pasado se lo declaró culpable, el Ministerio Público Fiscal de la provincia mencionó: "Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debió ser protegido".

El juez Richieri y el imputado siguieron la audiencia a distancia, quien estuvo representado en la sala por su abogado defensor Ruffa. "Los jueces dieron por acreditada la existencia de cientos de pingüinos muertos, pero en ningún allanamiento ni ningún testigo vio un rasgo de un pingüino dañado", manifestó Ruffa.

Por último, al abogado sostuvo que "esos pingüinos claramente no fueron aplastados por una máquina y hablando con especialistas nos dijeron que tienen alta tasa de mortalidad en los primeros días. Primero dijeron que murieron por el colapso de la tierra y después cuando le pregunté si había visto pingüinos aplastados dijo que sí y que después se pulverizaron y desaparecieron. No hay rasgos de pingüinos desgarrados porque no los hubo".