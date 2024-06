La importante noticia de SUAF de ANSES que todos deben conocer: ¿cobran aguinaldo en junio 2024?

A diferencia de las jubilaciones y pensiones que sí incluyen el medio aguinaldo, las Asignaciones Familiares no lo contemplan debido a su naturaleza de prestación mensual, ajustada trimestralmente según la Ley de Movilidad. Por lo tanto, los beneficiarios del SUAF no recibirán este pago adicional en junio.

ANSES AUH La Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) son diferentes prestaciones que ofrece la ANSES. ambito.com

¿Cobran aguinaldo los beneficiarios de SUAF de ANSES

Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares no reciben aguinaldo en junio ni en diciembre. Esto se debe a que las Asignaciones Familiares no se consideran una prestación previsional sino una ayuda económica destinada a trabajadores con hijos menores de 18 años o con discapacidades sin límite de edad, así como a monotributistas, trabajadores temporarios y rurales. Aunque los montos se actualizan trimestralmente, este ajuste no incluye el pago de un aguinaldo.