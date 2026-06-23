A un mes del femicidio de Agostina Vega: cómo está la causa contra Claudio Barrelier y el resto de acusados

La nena apareció muerta en un descampado tras días de búsqueda. El principal acusado es la expareja de la madre. Hay otros dos detenidos.

La nena fue vista por última vez el 23 de mayo y apasu muerte se dictaminó cerca de la madrugada del 24.

El femicidio de la adolescente Agostina Vega de 14 años, encontrada descuartizada en un descampado de Córdoba, cumple un mes este martes . Tras este primer período, el caso avanzó con tres detenidos y continúa la investigación, mientras el expediente marca al acusado Claudio Barrelier como el principal señalado por el crimen luego de que la menor fuera hacia su domicilio. Otras dos personas figuran como encubridoras, junto a la participación de un bar puesto en la mira por presunta trata de personas.

La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando le aseguró a su madre, Melisa Heredia, que iría a la rotisería de su abuelo. Sin embargo, se tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde vivía un exnovio de su progenitora: Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.

La niña le había enviado un audio a su grupo de amigas para contarles que el hombre de 33 años tenía una "sorpresa" para su mamá y de allí nunca más pudo responder.

Esa versión fue ratificada por el remisero Ariel Torres, quien sostuvo: “Me pasa la dirección, pero cuando se sube la vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención. Le consulto qué edad tenía, su nombre, de donde era y ella me dice que era la nieta de Miguel ".

“Ahí me dio un poco más de confianza y me explica que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”, relató y sumó que la joven “estaba contenta, hablando y no usó el celular” durante el trayecto. El testigo agregó que el recorrido era largo y describió la secuencia del pago del viaje cuando la menor se bajó del auto : “Me dice ‘ahí te viene a pagar ese chico’, lo veo con campera negra y una gorra, se acerca y me pregunta cuánto es, a lo que le respondo que era $11.300”, detalló Torres sobre Barrelier.

agostina vega velatorio El expediente quedó calificado durante la búsqueda como privación ilegítima de la libertad, tras la retención de Agostina en el domicilio de Barrelier.

En ese sentido, el conductor indicó que Barrelier le manifestó "que no llegaba a ese monto y hasta me dio un dólar para terminar de pagar el viaje”. “Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara, se puso de costado, se apoyó sobre el auto y yo giré, por eso le pude mirar la cara, pero estaba encapuchado”, agregó.

Por último, según el relato del taxista, la nena "se fue caminando con él con confianza, como si fuese un pariente”. Al día siguiente, en el entretiempo del partido de Belgrano ante River, agarró su celular y vio en redes sociales la foto de que buscaban a Agostina: “Ahí me doy cuenta de que la llevé yo”, concluyó.

Los acusados y el rol del bar Wachitas

El expediente quedó calificado durante la búsqueda como privación ilegítima de la libertad, tras la retención de Agostina en el domicilio de Barrelier. El hombre le envió un mensaje de voz al padre de la menor, Gabriel, para asegurarle que su hija llegó a las 22:30 del 23 del pasado mes a la esquina de Fragueiro y Campillo, en donde charlaron para abonar el viaje.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima fue estrangulada y y había sido abusada sexualmente aunque los forenses no pudieron realizarle hisopados como consecuencia del estado general del cadáver, que presentaba un “compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento”.

El deceso ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando la joven ya llevaba unas horas dentro de la casa de Barrelier, que cambió la versión de los hechos en dos ocasiones ante el fiscal Raúl Garzón. En un primer momento afirmó que la nena que aparece en un video es su "hija" y luego reconoció que se trataba de Agostina.

claudio barrelier Barrelier se encuentra acusado del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

En cuanto a los acusados, uno de los nombres que figuran es el de Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier y segundo arrestado del caso, quien alquilaba una habitación en la vivienda del principal imputado y lo conocía hacía diez meses.

Por otro lado, apareció una tercera señalada: la expareja de Barrelier, Soledad Andreani, quien figura como dueña del Ford Ka negro en el que habría sido trasladada la nena hacia el baldío. Pero además, era la encargada del bar Wachitas -clausurado tras el escándalo- , donde presuntamente habría prostitución de menores y posibles vínculos con el poder político y policial.

Finalmente, Barrelier se encuentra acusado del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), mientras a que Fassetta y Andreani están acusados por encubrimiento agravado.