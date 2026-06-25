Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la actual pareja de Claudio Barrelier

A la mujer se le adjudica el delito de encubrimiento doblemente agravado, bajo la sospecha de haber estado en la casa al momento del crimen. La hipótesis del MPF apunta a que la mujer habría desplegado una serie de maniobras para ocultar pruebas.

La hipótesis del MPF apunta a que la mujer habría desplegado una serie de maniobras para ocultar pruebas.

En un nuevo paso dentro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) , detuvieron a la pareja del acusado principal del crimen Claudio Barrelier tras una orden del fiscal Raúl Garzón . Se trata de Marianela Palmero, quien convivía con el detenido y tiene una hija con él.

Palmero quedó formalmente imputada por el delito de encubrimiento doblemente agravado, bajo la sospecha de haber estado en la casa al momento del crimen. Con esta nueva captura, ya son cuatro las personas demoradas por el hecho.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal (MPF) apunta a que la mujer habría desplegado una serie de maniobras para ocultar pruebas y desviar el accionar de los sabuesos , colaborando de manera directa para proteger a Barrelier.

Casa Barrelier Palmero quedó formalmente imputada por el delito de encubrimiento doblemente agravado. X

De acuerdo con la investigación, Palmero residía en la vivienda de dos plantas ubicada en la calle Del Campillo al 800, en barrio Cofico, lugar donde la adolescente de 14 años ingresó la noche del sábado 23 de mayo y donde fue asesinada.

Con la detención de Palmero, los investigadores buscan desarticular lo que consideran una "red de contención familiar y afectiva" que ralentizó los primeros pasos de la pesquisa tras la desaparición de la adolescente.

A un mes del femicidio de Agostina Vega: cómo está la causa contra Claudio Barrelier y el resto de acusados

El femicidio de la adolescente Agostina Vega de 14 años, encontrada descuartizada en un descampado de Córdoba, cumple un mes este martes. Tras este primer período, el caso avanzó con tres detenidos y continúa la investigación, mientras el expediente marca al acusado Claudio Barrelier como el principal señalado por el crimen luego de que la menor fuera hacia su domicilio. Otras dos personas figuran como encubridoras, junto a la participación de un bar puesto en la mira por presunta trata de personas.

La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando le aseguró a su madre, Melisa Heredia, que iría a la rotisería de su abuelo. Sin embargo, se tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde vivía un exnovio de su progenitora: Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.