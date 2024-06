La mamá de Nahir Galarza rompió el silenció y aseguró: "Mi hija es inocente"

Con respecto a un hecho de violencia de género que habría sufrido Nahir, la mujer sostuvo: "No se levantó a comer. Yo me enojé con ella porque era 25 de diciembre. Después me enteré de lo que le había pasado a ella, una tremenda golpiza. Que por eso no se había podido levantar de la cama".

Aunque no trascendió de manera oficial, creen que Kroh se mudó a Concepción Arenal de Paraná con su otro hijo y visita a su hija una vez por semana en la cárcel.