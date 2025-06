La Matanza: imputaron por homicidio con dolo eventual al policía que mató a Thiago Correa

"Disparé porque pensé que a mi mamá la mataban. Me apuntaban a mí y a ella al mismo tiempo. No me importó más nada”, expresó en su declaración el policía.

En ese sentido, aseveró también: "Si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”.

Despidieron a Thiago Correa

Thiago Correo fue despedido este sábado por familiares, vecinos y compañeros de colegio y de su club de fútbol. Su muerte, ocurrida en el Hospital San Justo, generó un profundo impacto en la comunidad del barrio Almafuerte de Ciudad Evita

La conmovedora despedida estuvo acompañada por la Comunidad Parroquial Educativa Santa Rosa de Lima, donde el chico cursaba la primaria, y por el Club Defensores Unidos de Tablada, donde participaba en las divisiones infantiles de fútbol. Ambas instituciones manifestaron su pesar públicamente y dieron apoyo a los seres queridos del menor. “Thiago era un chico alegre, querido por todos. Su pérdida nos atraviesa el corazón”, expresó el colegio en un comunicado.

El padre de Thiago Correa también publicó un mensaje en redes sociales: “Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito, te amo, te amo hijo mío”.