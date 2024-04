La mejor alternativa: lanzar una Educard

Hoy, frente al anuncio por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de su programa: “Ayuda Cuota Escolar” y el anuncio, días atrás, por parte del gobierno nacional, del “Programa de Asistencia Vouchers Educativos”, resulta de utilidad revisitarlo, dado que Educard constituiría un instrumento superador para llevar a cabo dos programas que muestran al Estado presente cuando las familias más los necesitan; familias que enfrentan hoy tiempos muy difíciles, de los cuales no son responsables sino víctimas inocentes de un vergonzoso pasado que se intenta comenzar a revertir.

Centremos nuestra atención en el recientemente lanzado Programa de Ayuda Cuota Escolar de CABA. Una diferencia de este beneficio con el subsidio que ya está entregando el gobierno nacional consiste en que la Ciudad girará el dinero a las escuelas, no a las familias. Como lo señala Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad: “De esta manera se garantiza que el dinero vaya efectivamente a las escuelas y no se use para otras cosas”.