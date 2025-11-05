Cómo viajar en los subtes de hace más de 100 años: la experiencia única que ofrece la Noche de los Museos

Los emblemáticos coches de "La Brugeoise" volverán a rodar este 8 de noviembre, con recorridos guiados, anécdotas y detalles únicos del primer subte porteño.

En esta edición de la Noche de los Museos, los coches volverán a la vida para realizar tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte, de unos 40 minutos cada uno.

Este 8 de noviembre, se podrá disfrutar de una experiencia excepcional: viajar en los antiguos subtes de madera, que datan de hace más de 100 años . Los viajes por los históricos vagones del metro porteño realizarán un recorrido como en los viejos tiempos y de forma gratuita, en el marco de la Noche de los Museos. Entérate como sacar tu entrada.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) organiza el Paseo Histórico de la Línea A , una propuesta que permite subirse nuevamente a los emblemáticos coches La Brugeoise, que comenzaron a operar en 1913.

Los coches La Brugeoise son extremadamente característicos: con interior de madera, lámparas de bronce y ventanillas corredizas, convierten al recorrido en una auténtica máquina del tiempo .

En esta edición de la Noche de los Museos, volverán a la vida para realizar tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte , de unos 40 minutos cada uno , durante la madrugada del domingo 9, a partir de las 00.30, según informó Noticias Argentinas.

Cada viaje estará guiado por un equipo de turismo que contará la historia de los primeros subtes de América Latina, anécdotas de los trabajadores que los operaban y curiosidades sobre su restauración y preservación.

“Es una oportunidad única para revivir cómo se viajaba en los primeros subtes de Buenos Aires, con los mismos vagones, las mismas luces y hasta el mismo sonido de los frenos”, cuentan desde SBASE.

Cómo viajar en los históricos subtes de la línea A, este 8 de noviembre

Los interesados podrán inscribirse a partir del martes 4 de noviembre a las 12.00 a través de la cuenta oficial de Instagram @BAsubte. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción. Durante el recorrido, los pasajeros podrán: