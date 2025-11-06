Noche de los Museos 2025: cómo armar el recorrido por zona para no perder tiempo y ver lo más posible

Más de 300 museos y espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires abrirán sus puertas el sábado 8 de noviembre de manera gratuita.

Llega una nueva edición de la Noche de los Museos con más de 300 propuestas en la Ciudad de Buenos Aires.

La edición 2025 de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires promete una jornada distinta. Más de 300 museos, espacios culturales y edificios emblemáticos abrirán sus puertas de forma gratuita para ofrecer al público experiencias que van más allá de la visita tradicional .

La iniciativa invita a redescubrir la ciudad de noche , con actividades especiales, talleres, performances, recorridos guiados y arte interactivo, pensadas para todas las edades y gustos. El transporte público gratuito y la movilización entre barrios se suman al atractivo de una noche que busca combinar patrimonio, cultura y comunidad.

El evento comenzará el sábado 8 de noviembre de 2025 , y el horario de apertura oficial es desde las 19:00 hasta aproximadamente las 02:00 horas de la madrugada.

Durante ese lapso, los museos de la ciudad estarán abiertos en forma continua, y en muchas ocasiones el transporte público, como subtes, premetro y rutas de colectivos seleccionadas, estará disponible sin cargo para facilitar el recorrido entre barrios .

Entre los circuitos más destacados para disfrutar la Noche de los Museos 2025 figuran aquellos ubicados en zonas con alta concentración de museos como Recoleta, San Telmo, La Boca, Retiro o Plaza de Mayo.

Milla de los Museos: de Retiro a Palermo

El circuito que une Retiro con Palermo ofrecerá visitas guiadas en la Estación Retiro Mitre, acceso al mirador de la Torre Monumental y actividades en la Plaza Fuerza Aérea. El Palacio Noel, sede del Museo Fernández Blanco, abrirá sus salas y jardines, mientras que en Recoleta y Palermo participarán la Facultad de Derecho, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta, que presentará La Torre de Pisa de spaghettis, de Marta Minujín.

También habrá novedades en el Museo José Hernández con la muestra Bioartesanías: el futuro ya llegó, y en el MALBA con Pop Brasil, una vanguardia y nueva figuración. En los Bosques de Palermo, el Planetario proyectará funciones sobre Marte cada 20 minutos y el Museo Sívori rendirá homenaje a Antonio Berni con una exposición especial y una suelta de libros.

San Telmo y La Boca: recorre el sur de la ciudad

El sur porteño será otro de los puntos fuertes de la Noche de los Museos. En San Telmo, se podrán recorrer el Casal de Catalunya, el Museo Histórico Nacional y la Feria del Parque Lezama. También abrirán el Museo Moderno y el MACBA, ambos sobre avenida San Juan, con actividades y muestras especiales.

En La Boca, el Museo Benito Quinquela Martín, la Fundación Proa y el Museo MARCO ofrecerán itinerarios dedicados al arte local. Colon Fábrica permitirá conocer el detrás de escena del Teatro Colón, mientras que la Usina del Arte desplegará visitas guiadas, proyecciones inmersivas, actividades infantiles y un patio gastronómico.

El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken presentará exposiciones y una recreación de la primera transmisión radial argentina junto a RadioBar Buenos Aires. Para hacer una pausa, los visitantes podrán acercarse a los Bares Notables La Perla y Bar Portuario, con propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

También podes recorrer Belgrano, Caballito, Parque Centenario y Boedo

El circuito de Belgrano ofrecerá la apertura del Museo de Arte Español Enrique Larreta, la Casa de Yrurtia y el Museo Histórico Sarmiento. En el barrio vecino de Coghlan, el Centro Ana Frank Argentina también recibirá visitantes con actividades especiales.

En Caballito, el recorrido incluirá el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, que realizará observaciones del cielo nocturno.

Por su parte, Boedo se sumará con el Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad, que abrirá sus puertas para conocer su patrimonio histórico y artístico.