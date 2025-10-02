SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de octubre 2025 - 23:35

La Policía Federal logró, tras un operativo exitoso, 260 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Luego de interceptar a un auto con 60 "ladrillos" de cocaína, la Justicia ordenó ocho allanamientos en el AMBA, donde encontraron más drogas y más de dos millones de pesos en efectivo.

La Policía incautó 260 kilos de cocaína tras un operativo en Ituzaingó.

La Policía incautó 260 kilos de cocaína tras un operativo en Ituzaingó.

La Policía Federal secuestró más de 260 kilos de cocaína y detuvo a varios integrantes de una banda de narcotráfico tras un exitoso operativo que comenzó en Ituzaingó y se desplegó en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En concreto, el hallazgo fue en Comandante Peredo al 500 (Ituzaingó, PBA) cuando interceptaron a un auto Toyota Etios y dentro del vehículo había 60 "ladrillos", que al testeo químico dieron positivo para cocaína. En el lugar quedaron detenidos dos hombres: uno argentino y el otro peruano.

Informate más

A partir de este operativo inicial, por orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes (San Luis) a cargo de Juan Carlos Nacul y con intervención de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, se llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos en el AMBA.

Cocaína PFA

En uno de ellos, en Moreno (Barrio Trujuy), los investigadores encontraron 200 panes de cocaína con las mismas características a la secuestrada en el auto.

Además, también secuestraron 2.200.000 de pesos en efectivo, además de dólares estadounidenses; teléfonos celulares y documentación clave para la investigación y dosis de cocaína y marihuana, fraccionadas para la venta.

En CABA, se realizaron algunos de los allanamiento en los barrios de Saavedra Monserrat, Almagro. La banda que quedó desarticulada abastecía a puntos de venta en el Conurbano y en la ciudad de Buenos Aires.

Cayó el jefe de la barrabrava de Newell's y hubo otros 33 detenidos en un megaoperativo antinarcotráfico en Santa Fe

Días atrás, más de un centenar de allanamientos simultáneos se realizaron este lunes a la madrugada en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en tres cárceles de la provincia de Santa Fe. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, con colaboración de la Policía santafesina.

El procedimiento dejó 33 detenidos, incluyendo a Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s con vínculos con la banda de Los Monos, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre. Además, es empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, así que también se puso bajo la lupa a empleados municipales y a una agente policial por presunta complicidad.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias