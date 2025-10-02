La Policía Federal logró, tras un operativo exitoso, 260 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Luego de interceptar a un auto con 60 "ladrillos" de cocaína, la Justicia ordenó ocho allanamientos en el AMBA, donde encontraron más drogas y más de dos millones de pesos en efectivo.

La Policía Federal secuestró más de 260 kilos de cocaína y detuvo a varios integrantes de una banda de narcotráfico tras un exitoso operativo que comenzó en Ituzaingó y se desplegó en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En concreto, el hallazgo fue en Comandante Peredo al 500 (Ituzaingó, PBA) cuando interceptaron a un auto Toyota Etios y dentro del vehículo había 60 "ladrillos", que al testeo químico dieron positivo para cocaína. En el lugar quedaron detenidos dos hombres: uno argentino y el otro peruano.

A partir de este operativo inicial, por orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes (San Luis) a cargo de Juan Carlos Nacul y con intervención de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias , se llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos en el AMBA.

En uno de ellos, en Moreno (Barrio Trujuy), los investigadores encontraron 200 panes de cocaína con las mismas características a la secuestrada en el auto .

Además, también secuestraron 2.200.000 de pesos en efectivo, además de dólares estadounidenses; teléfonos celulares y documentación clave para la investigación y dosis de cocaína y marihuana, fraccionadas para la venta.

En CABA, se realizaron algunos de los allanamiento en los barrios de Saavedra Monserrat, Almagro. La banda que quedó desarticulada abastecía a puntos de venta en el Conurbano y en la ciudad de Buenos Aires.

Cayó el jefe de la barrabrava de Newell's y hubo otros 33 detenidos en un megaoperativo antinarcotráfico en Santa Fe

Días atrás, más de un centenar de allanamientos simultáneos se realizaron este lunes a la madrugada en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en tres cárceles de la provincia de Santa Fe. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, con colaboración de la Policía santafesina.

El procedimiento dejó 33 detenidos, incluyendo a Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s con vínculos con la banda de Los Monos, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre. Además, es empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, así que también se puso bajo la lupa a empleados municipales y a una agente policial por presunta complicidad.