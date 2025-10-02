La Texas Argentina: cuándo y dónde se lleva a cabo el festival country con cerveza artesanal y food trucks

Con gastronomía, música y la invitación a disfrutar el fin de largo, llega un fiesta única a Funes, Santa Fe.

La Asociación de Música Country Argentina se suma a la invitación de la segunda edición del October Country Fest que tendrá lugar en Funes, Santa Fe, el 11 y 12 de octubre. Redes, Música Country Argentina.

El próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre , se llevará a cabo el festival Texas Argentina, un evento que mezcla lo mejor de la música Country de EEUU. El encuentro estará ubicado en un predio a tres horas de Capital Federal. Desde la Asociación de Música Country Argentina invitan a la comunidad a ser parte de la celebración.

El festival presentará música en vivo con artistas de country y folk y platos típicos . También habrá:

La ambientación western y la propuesta cultural recrean el espíritu de los festivales de Texas, Estados Unidos, con el encuentro de buena gastronomía, turismo y mucha música, en una experiencia que busca posicionar a la región como la “ Texas argentina ”.

Por qué trasladaron el feriado del 12 de octubre al viernes 10

Este año, el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se adelantó al viernes 10 de octubre. La decisión del gobierno que avaló el traslado y el motivo que lo impulsó.

Nación, decidió poner claro sobre oscuro e implementar la posibilidad de trasladar esos feriados tanto al viernes anterior como al lunes posterior. Por ello, este 12 de octubre finalmente impactará en el viernes 10.



En efecto, amparada en el Decreto 614/2025 y, con fundamento en la intención de crear un fin de semana largo para impulsar la actividad turística y ofrecer un descanso a los trabajadores la jefatura de Gabinete trasladó el feriado del 12 de octubre a partir de la Resolución 139/2025

