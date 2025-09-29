Santa Fe: cayó el jefe de la barrabrava de Newell´s y hubo otros 33 detenidos en un megaoperativo antinarcotráfico

Más de un centenar de allanamientos simultáneos se realizaron este lunes a la madrugada en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en tres cárceles de la provincia de Santa Fe. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, con colaboración de la Policía santafesina.

Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narcocriminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos como Cristian “ Pupito ” Avalle , Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan “Jano” Fernández.

Por otra parte, se capturaron a 20 prófugos identificados y el secuestró de: marihuana, cocaína, 6 armas de fuego y la recuperación de $19.500.000 y u$s2.100 en efectivo. Además, se realizaron requisas en pabellones penitenciarios, con secuestro de celulares, tarjetas SIM y documentación.

Desmantelamiento del crimen organizado

El despliegue comenzó a las 4 y finalizó a las 10 de la mañana, tras tres meses de investigación dirigida por los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, integrantes del Equipo Transitorio de Investigación de Hechos Altamente Lesivos del MPA de Santa Fe.

detenidos 1

La magnitud del operativo radicó en que se atacó en paralelo a tres organizaciones rivales, y la mayoría de los domicilios allanados pertenecían a familiares o parejas de los cabecillas. Algunos de ellos como "Pupito", "Toro" y "Jano" que actuaban como operadores de la red en territorio.

Santa Fe recaudó más de $1.200 millones tras una subasta de bienes incautados al delito

La provincia de Santa Fe recaudó el pasado jueves, más de $1.200 millones tras subastar bienes incautados al delito, como resultado del cuarto remate hecho por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). Lo recaudado irá para las víctimas de delitos, entre otros.

Lo recaudado tras este remate se destinará para reparar a víctimas de delitos, además de destinarse a políticas sociales y al autofinanciamiento de la propia APRAD.

Se trata de una cuarta subasta de bienes decomisados que realizó la Agencia, en la que el gobierno provincial recaudó $1.238.960.000 millones. En las tres anteriores, también hechas durante la actual gestión Maximiliano Pullaro, se recaudó un total de $2.326 millones.