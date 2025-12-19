VTV 2026: ¿cuándo rechazan la verificación por vidrios polarizados? El nivel máximo permitido + Seguir en









La verificación puede ser rechazada de manera inmediata si el vehículo incumple alguna de las normas impuestas.

Para la aprobación en la planta verificadora, es necesario cumplir con todos los requisitos establecidos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control crucial para circular de forma responsable y controlada por las calles argentinas, ya que su función es asegurar que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas de seguridad para transitar de forma segura.

Por este mismo motivo es que, transitar sin una VTV al día puede significar la obtención de multas, demoras y retenciones en diversos casos. Durante este último período, se dio a conocer la decisión de la prohibición de los vidrios polarizados, que ahora llevan al rechazo inmediato de la gestión del trámite en los talleres autorizados.

vtv-caba-foto-gcba-BKDCBGZMNJFWHHJDWKPHB6T2HU.avif Vidrios polarizados: los dos tipos de oscurecimiento que rechazan la VTV al instante Hay dos tipos de oscurecimiento en vidrios que ahora derivan en el rechazo inmediato del trámite:

Por un lado, es necesario aclarar que tener vidrios polarizados se encuentra permitido siempre y cuando los mismos no excedan el nivel máximo de oscurecimiento autorizado.

Por otro lado, se encuentra prohibida la polarización del parabrisas y cristales efecto espejo en cualquiera de las otras ventanas. De incumplirse estas dos normas, el rechazo de la VTV tendrá carácter inmediato y se desestimará el trámite.

Precios de la VTV en diciembre 2025: cuánto cuesta el trámite en CABA y provincia de Buenos Aires Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el trámite tiene distintos costos según el tipo de vehículo a verificar. Los precios son de $63.454 para automóviles y $23.859 en el caso de las motocicletas.

Pero, en la Provincia de Buenos Aires, los costos son distintos y varían según el tipo y el peso del vehículo: Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $ 79.641

Vehículos particulares de más de 2.500 kg: $143.354

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.785

Motos de más de 600 cc: $63.713 Riesgos y multas por circular sin VTV o con la verificación rechazada: ¿pueden retener el vehículo? Circular sin una VTV al día, o bien, con la verificación rechazada, puede implicar una serie de riesgos, tales como sanciones al conductor, multas económicas y, en algunos casos, la retención inmediata del vehículo. Por eso, es crucial asegurarse de que tener el trámite hecho, al día, de forma correcta y contar con la documentación necesaria, para así poder demostrarlo y disfrutar de esta temporada de vacaciones 2026 sin correr peligro.