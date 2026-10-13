La provincia de Buenos Aires lanzó una convocatoria con $80 millones en premios para murgas y comparsas bonaerenses + Agregar ámbito en









El Instituto Cultural entregará 120 apoyos económicos para que las agrupaciones de carnaval confeccionen trajes, compren instrumentos y produzcan espectáculos. Para participar es requisito estar inscripto en el registro provincial del sector.

La medida alcanza a la lavandina concentrada 656 Profesional y también prohíbe su uso y publicidad. La decisión se tomó porque no se pudo verificar quién elabora el producto ni bajo qué condiciones.

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires aprobó la Convocatoria Anual a Proyectos de Desarrollo Artístico y Cultural de las Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval Bonaerenses 2026, que otorgará premios por un total de 80 millones de pesos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue dispuesta por la Resolución 1270 del organismo, firmada por su presidenta, Florencia Saintout y publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito.

La convocatoria prevé la entrega de 40 premios de un millón de pesos y 80 premios de 500.000 pesos, destinados a que las agrupaciones puedan confeccionar o reparar trajes, comprar o mantener instrumentos musicales, producir espectáculos y realizar otras acciones que fortalezcan su trabajo en las comunidades.

Podrán participar todas las agrupaciones de carnaval de la provincia, con el requisito de estar inscriptas previamente en el Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval.

Para garantizar la equidad territorial, la convocatoria y la evaluación se organizarán por regiones culturales, y los proyectos serán analizados por un jurado. La presentación y evaluación de los proyectos se realizará durante 2026, mientras que los premios se entregarán en febrero de 2027.

La iniciativa forma parte del programa “Carnaval es Cultura”, creado en 2022 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027, y esta es su quinta edición.