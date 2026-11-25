Los datos surgieron de un observatorio de femicidios, en el que detallaron el vínculo de las víctimas con sus agresores. La provincia de Buenos Aires acumula la mayoría de casos.

Los datos fueron difundidos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y expusieron que más de 300 hijos e hijas quedaron sin madre.

La Argentina registró 251 femicidios en el último año, de acuerdo con el conteo de un Observatorio . Los datos fueron difundidos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, conmemorado los 25 de noviembre, y también expusieron que más de 300 hijos e hijas quedaron sin madre, de los cuales 189 son menores de edad.

El estudio también expuso que 332 hijos e hijas quedaron sin madre , de los cuales 189 son menores de edad. En el mismo conteo también se indicaron 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

De acuerdo con el informe, 31 de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y 16 de ellos tenían medidas cautelares vigentes. Además, 12 de los perpetradores pertenecían o pertenecieron a fuerzas de seguridad y 45 se quitaron la vida después del crimen.

En cuanto al vínculo entre las víctimas y los agresores, 112 femicidios fueron cometidos por parejas , 35 por exparejas, 34 por conocidos o vecinos y 17 por otros familiares. También se registraron 15 casos perpetrados por hijos o hijastros y ocho por padres o padrastros. Solo en 41 casos no se identificó un vínculo aparente.

La mayoría de los crímenes ocurrió en espacios de la vida cotidiana de las víctimas: 87 fueron en viviendas compartidas; 80 en casas de las mujeres y 21 en la vía pública. También se registraron 15 casos en campos, lugares abandonados o zonas de monte y 13 en viviendas de los agresores.

Cómo se cometieron los crímenes y en qué provincias se concentraron más

Las armas de fuego fueron el principal método utilizado, con 74 casos. Le siguieron los ataques con armas blancas (60); golpizas (38); estrangulamientos (18), ahorques (16) y asfixias (12). Además, 11 mujeres fueron quemadas.

En cuanto a las edades, 120 víctimas tenían entre 31 y 50 años, 65 entre 19 y 30 y 37 entre 51 y 65. También hubo tres bebés de hasta un año, seis niñas de entre 2 y 12 años y 12 adolescentes de entre 13 y 18.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 86 femicidios. Le siguieron Santa Fe (42), Salta (17), Córdoba (16), Tucumán (15) y Santiago del Estero (13). Al analizar las tasas por cada 100.000 mujeres, Santiago del Estero registró la más alta, con 1,23. Santa Fe y Salta tuvieron 1,18, Santa Cruz 0,89 y Tucumán 0,87.