Primavera 2026: cuánto cuesta regalar flores y cuáles son las opciones más baratas

Con la llegada del Día de la Primavera , los arreglos florales vuelven a ser un detalle clásico para regalar. En la Ciudad de Buenos Aires, los valores parten de los $35.000 para un ramo de lirios de campo y llegan hasta los $300.000 en presentaciones prémium , según la variedad, la cantidad de flores y los adicionales incluidos.

La diferencia entre una planta económica y un arreglo prémium puede superar los $297.000 . Por eso, la elección de la especie, la cantidad de flores y los accesorios incluidos termina siendo determinante para definir cuánto hay que gastar.

Los lirios de campo aparecen entre los ramos de menor precio . Un ramo cuesta desde $35.000 en la Ciudad de Buenos Aires y funciona como uno de los puntos de entrada para quienes buscan regalar flores sin llegar a los valores de los arreglos más grandes. A partir de ahí, el precio aumenta según la especie y la cantidad.

En el otro extremo aparecen los ramos prémium , con un valor de $300.000 . Este tipo de arreglo puede incorporar elementos adicionales, como peluches o bombones, que elevan el costo final del regalo. La diferencia entre el arreglo de entrada y el más caro es de $265.000 . Por eso, además de la variedad de flores, la cantidad y los accesorios tienen un peso importante al momento de definir.

Las rosas se encuentran entre las opciones con distintos niveles de precio según la cantidad elegida. La referencia para seis unidades es de $65.000 , mientras que un ramo de 12 rosas cuesta $90.000 . La diferencia entre ambas presentaciones es de $25.000. Los girasoles aparecen con un valor de $80.000 para un ramo grande .

Los valores no representan un precio único para todas las florerías, ya que el costo puede variar de acuerdo con la composición del ramo y los agregados. El relevamiento corresponde a precios registrados para la Ciudad de Buenos Aires durante la temporada de primavera 2026. Para quienes buscan regalar flores y mantener el gasto por debajo de los $100.000, las opciones incluyen los lirios de campo desde $35.000, media docena de rosas por $65.000, girasoles grandes por $80.000 y una docena de rosas por $90.000.

Cactus, margaritas y suculentas: las plantas como alternativa económica desde $2.400

Las plantas ofrecen otra posibilidad para regalar durante la primavera y tienen valores de entrada mucho más bajos que los ramos. El relevamiento ubica al cactus en $2.400, mientras que una margarita cuesta $3.500. La planta de la moneda aparece a $4.800. También se registraron otras especies dentro de un rango intermedio: la corona de novia cuesta $11.000 y la hortensia llega a $19.000. Incluso la opción de mayor precio dentro de las plantas cuesta menos que el ramo de lirios de campo más económico.

Con estos valores, el presupuesto puede cambiar de manera importante según se elija un ramo o una planta. Mientras los arreglos florales empiezan en $35.000, algunas plantas se consiguen por menos de $5.000. Si querés regalar esta primavera sin gastar de más, esa diferencia permite optar por una especie en maceta sin alcanzar los altos valores de los ramos tradicionales.