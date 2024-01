La tristeza del entrenador de handball de Umma: "No puede haber tanta impunidad para matar"

"Empezó el año pasado, antes venía a ver a su hermana los domingos. Entrenaba con chicas de 5 o 6 años más y la verdad es que no había tanta diferencia", recordó Joel Fernández.

Joel Fernández , entrenador del club Defensores de Banfield , al que iba la víctima, dijo: "Ella entrenaba en la escuelita porque no le daba la edad para arrancar a jugar. Y lamentablemente no había muchos chicos como para hacer un encuentro de minihandball".

Sin embargo, eso no le impidió seguir: "Empezó el año pasado, antes venía a ver a su hermana los domingos. Entrenaba con chicas de 5 o 6 años más y la verdad es que no había tanta diferencia".

Fernández contó que conocía a Umma desde muy chica y que siempre le gustó el deporte: "Era muy apasionada, nunca faltaba a entrenar y siempre que llegaba saludaba a todas. Entrenábamos martes, miércoles y jueves, y siempre se quedaba con su grupito después del entrenamiento con una pelota que me pedía para seguir jugando en los costados de la cancha".

Lo curioso es que antes de ir a handball también practicaba artes marciales y de este deporte es que desprende una hermosa anécdota: "Un día le gritaron ´defensa´ y se puso en guardia".

En diálogo con el canal de noticias TN, Joel recordó cómo ella lo describía: "Los padres me decían que era como ´su superhéroe´ y siempre me pedía fotos. Me hacía muy feliz entrenarla".

El pedido de justicia por el asesinato de Umma

El entrenador pidió que la Justicia detenga a los asesinos: "El único pedido que tengo es que se haga justicia, no hay nada que nos devuelva a Umma".

"No puede haber tanta impunidad para matar y estar tan tranquilo arrebatándole la vida a la gente. Sin ningún partido de por medio, es algo que tiene que cambiar", expresó.

Por último, sostuvo: "Se va a extrañar mucho a Umma, generó mucho en poco tiempo en el club, siempre cuidando a su hermanita más chiquita y acompañándola a todos lados con esa sonrisa que te alegraba el día de solo verla".