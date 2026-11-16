Paro de colectivos: fracasó la reunión entre la UTA y los empresarios y crece la incertidumbre + Agregar ámbito en









El encuentro de este lunes terminó sin propuestas concretas para resolver el conflicto salarial. El gremio mantiene el reclamo y no descarta nuevas medidas de fuerza.

Paro de colectivos: fracasó la reunión entre la UTA y los empresarios y crece la incertidumbre. Mariano Fuchila

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte no lograron alcanzar un acuerdo durante la reunión que mantuvieron este lunes para resolver el conflicto salarial que afecta a los choferes de colectivos. El encuentro terminó sin avances y crece la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.

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El sindicato reclama el pago de las deudas salariales y una actualización de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, según trascendió, los empresarios no presentaron una propuesta concreta para destrabar las negociaciones.

Del lado de las compañías, el argumento pasa por las dificultades económicas que atraviesa el sector, vinculadas con el incremento de los costos operativos y la situación de los subsidios al transporte.

Tras el fracaso del encuentro, la UTA mantiene el estado de alerta y espera nuevas instancias de negociación. La continuidad del conflicto dependerá de las respuestas que pueda ofrecer el sector empresario y de las decisiones que adopten las autoridades sindicales junto con los cuerpos de delegados.

El encuentro de este lunes terminó sin propuestas concretas para resolver el conflicto salarial. El gremio mantiene el reclamo y no descarta nuevas medidas de fuerza. Mariano Fuchila ¿Habrá paro de colectivos? Por el momento, no se confirmó un paro general de colectivos con horario definido para todo el país. Sin embargo, la falta de entendimiento durante la reunión de este lunes mantiene abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.

Las distintas seccionales del gremio siguen de cerca las negociaciones y aguardan definiciones para determinar cómo continuará el reclamo en cada jurisdicción. La expectativa está puesta en una nueva convocatoria entre las partes que permita acercar posiciones y evitar una interrupción del servicio de transporte público. La UTA apuntó contra los empresarios y pidió la intervención del Gobierno El conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresariales se desarrolla en medio de fuertes cuestionamientos del sindicato a la postura de las compañías durante las negociaciones paritarias. En un comunicado difundido el 2 de noviembre, la conducción nacional que encabeza Roberto Fernández acusó a los empresarios de intentar imponer condiciones de manera unilateral y cuestionó los aumentos ofrecidos por ubicarse por debajo de la inflación acumulada y proyectada. "Cuando no hay negociación y diálogo, la imposición de un sector sobre el otro se convierte en un mecanismo extorsivo", sostuvo la organización sindical. Además, reclamó la intervención del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo para que el Estado actúe como árbitro en la disputa. Desde el gremio también advirtieron que los salarios actuales no alcanzan para garantizar una remuneración digna y sostener a las familias de los trabajadores. "Sin salarios dignos no se garantiza la paz social", concluyeron.

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