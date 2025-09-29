Las medidas de la Ciudad para fortalecer el turismo: más inversión, nuevo HUB y foco en cultura y eventos masivos

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó de la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en La Rural, donde destacó la importancia del sector para el distrito porteño. Una por una, las medidas para fortalecer la actividad.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se lleva a cabo en La Rural, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , ratificó la importancia del sector para la Ciudad, desde donde impulsan medidas con el objetivo de fortalecer la actividad y consolidarse como un destino integral que combine negocios y calidad de vida.

Actualmente, la Capital Federal recibe casi 3 millones de turistas extranjeros por año y más de 6 millones del resto del país. Además, de acuerdo a cifras oficiales, general aproximadamente un total de 153 mil empleos directos del sector hotelero y gastronómico.

“La calidad de la atención y el arte de la hospitalidad es característico de nuestro capital humano. Las ciudades también competimos y como Gobierno tenemos el objetivo de coordinar los incentivos y empujar en la misma dirección ”, sostuvo Macri, durante su discurso en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

La Ciudad participa con el stand “Buenos Aires, abierta todo el año” , inspirado en la “Experiencia Obelisco” como símbolo icónico y con referencias al entorno de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Se esperan más de 135 mil visitantes para recorrer los stands de más de 60 países y de todas las provincias argentinas.

"Esta Ciudad es lo que es gracias al privado: el Estado tiene un rol, lo ejercemos, lo llevamos adelante, nos desafiamos, pero básicamente el motor, el músculo, la creatividad y el emprendedurismo lo pone el privado” , recalcó el alcalde porteño, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan.

Las principales medidas de la Ciudad para fortalecer al turismo

En el marco de la FIT, el gobierno porteño dio a conocer las medidas más destacadas para impulsar y fortalecer la actividad turística, una de los principales motores de la economía local, que derrama en buena parte de los sectores productivos.

Desde CABA informaron que tienen previsto aumentar 45% en la inversión para la promoción de la actividad, tanto a nivel nacional como en el exterior, a través del Ente de Turismo (ENTUR), en alianzas estratégicas con el sector privado, y fortalecer el Turismo de Reuniones (MICE).

En ese sentido, prevén incorporar a la mesa de trabajo al circuito de los sectores académico-científico, innovación y del conocimiento.

En cuanto a la inversión del sector público en la oferta turística de la Ciudad destacaron la puesta en valor del Parque de la Ciudad, la incorporación de buses eléctricos y la implementación del sistema multipago en la red de Subte y Colectivos de la Ciudad, entre otras.

Otro de los enfoques es el posicionamiento de la Ciudad como destino turístico integral, tomando como base el fortaleciendo del turismo cultural y la oferta de eventos masivos.

Además adelantaron que desarrollarán un nuevo HUB de Turismo que estará ubicado al lado del Centro Cultural Recoleta, donde funcionarán varios organismos relacionados al sector y un centro de atención al turista (venderá merchandising de la Ciudad).

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

“Seguiremos fortaleciendo el turismo de eventos. Queremos ampliar la oferta de lugares donde se puedan hacer congresos y ofreceremos competencias para que se administren privados que saben hacer ese negocio", agregó Jorge Macri.

“Una Ciudad atractiva como Buenos Aires aumenta sus esfuerzos de promoción turística en forma conjunta entre el sector público y privado. Tenemos una Ciudad increíble y ponemos el foco en el turismo de reuniones y convenciones y también en el turismo cultural”, añadió Lombardi.

"En esta edición memorable de la Feria Internacional del Turismo, con una convocatoria significativa, agradecemos al Jefe de Gobierno la voluntad política de trabajar en conjunto con el sector privado para generar inversiones en materia turística como el Mirador del Obelisco, la navegabilidad del Riachuelo, un plan de refacciones en el Autódromo, entre otras. Esto convierte a Buenos Aires en un destino singular por su desarrollo turístico y uno de los principales de Latinoamérica", cerró Díaz Gilligan.

La Ciudad de Buenos Aires se destaca por su oferta cultural variopinta que se transmite en más de 7 mil bares, 380 librerías, el Complejo Teatral, el Colón y otros 280 teatros, 18 estadios de fútbol y la organización de eventos internacionales como el BAFICI, la Maratón BA, el Festival y Mundial de Tango y la Feria del Libro.