Declararon los cinco argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Los hombres comparecieron ante una jueza de Florida. En casi ningún caso contaban con la posibilidad de una defensa oficial y solicitaron pagar una fianza.

El primero en hablar en la audiencia fue Xicatto, reconocido coiffeur de Mendoza.

Los cinco argentinos detenidos Miami tuvieron este martes su primera audiencia, tras ser detenidos por robar en un shopping. Declararon ante la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11° de Florida, y solicitaron pagar fianzas . La mayoría no contaba con posibilidad de un abogado oficial.

Se trata de los acusados Diego Luis Xiccato; Mauricio Ariel Aparo Orlando; Sebastián Luis Moyano; Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua , detenidos el domingo pasado por robar valijas llenas de ropa de varios locales del shopping Dolphin Mall de Miami

Los ciudadanos, oriundos de Mendoza, comparecieron ante la jueza vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en EEUU , asistidos por un traductor y, en la mayoría de los casos, sin la posibilidad de una defensa oficial por tener propiedades declaradas.

Las audiencias fueron virtuales, mediante la plataforma Zoom, y se organizaron con cuatro pantallas: la primera mostraba a cada acusado acompañado por un oficial de la Corte , la segunda a la abogada del Estado de Florida , la tercera al traductor responsable de la interpretación y la cuarta a la magistrada.

Cada intervención tuvo una duración de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las cauciones. En la audiencia, los hombres pidieron fijar un monto de fianza.

audiencia mendocinos miami Xicatto fue el primero en hablar y cada intervención duró cerca de tres minutos. @grokolandia

En el caso de Xiccato (46), conocido coiffeur en su provincia, este fue el primero en enfrentarse a Glazer. El hombre enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de treinta días y robo al por menor.

La jueza lo acusó por haber sustraído mercancía de una tienda Tommy Hilfiger y Berlington. En su caso, le fijó una fianza total de u$s4.500 y le prohibió acercarse al centro comercial y a los locales que asaltó.

El cargo para el resto de detenidos

Orlando (49) : tendrá la misma suma que Xiccato. Es propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público, por tenencia de bienes, solicitó resolver su situación de inmediato, antes que pedir abogado particular, ya que tenía previsto un vuelo próximo.

: tendrá la misma suma que Xiccato. Es propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público, por tenencia de bienes, solicitó resolver su situación de inmediato, antes que pedir abogado particular, ya que tenía previsto un vuelo próximo. Moyano (41): socio de Aparo Orlando y con antecedentes en EEUU, tuvo un desarrollo similar. Pidió fianza directamente y el Estado solicitó una suma similar a la de los otros implicados: un total fijado en u$s4.000. Además, también deberá mantenerse alejado del shopping.

socio de Aparo Orlando y con antecedentes en EEUU, tuvo un desarrollo similar. un total fijado en u$s4.000. Además, también deberá mantenerse alejado del shopping. Zuloaga Arenas (49) : solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, su pedido fue denegado. Su fianza es de u$s4.000 y no podrá acercarse al mall.

: solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, su pedido fue denegado. Su fianza es de u$s4.000 y no podrá acercarse al mall. Rua (45): fue el único que aseguró poder solventar un abogado particular, aunque optó por la fianza y se le comunicó el monto de u$s4.000.

La jueza Glazer resolvió en menos de veinte minutos los cinco casos, con un total u$s21.000 como fianza. Todos los procesados permanecieron incomunicados y alejados de sus familias mientras resolvían su situación.

Detuvieron a cinco turistas argentinos en Miami por robar en un shopping

Un episodio policial protagonizado por turistas argentinos sacudió este fin de semana al Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos por turistas sudamericanos en Miami. Cinco hombres procedentes de Argentina quedaron detenidos después de que la policía los acusara de sustraer mercadería valuada en varios miles de dólares de distintas tiendas del complejo.

El operativo se desplegó el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que patrullaban el shopping advirtieron movimientos sospechosos y comenzaron a rastrear los presuntos robos a través del sistema de videovigilancia.