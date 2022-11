De camionero a convertirse en "el falso Messi": quién es el influencer que imita al crack argentino

“Es muy loco, trabajaba en el transporte público de Mar del Plata como chofer de colectivo, y me habían puesto el apodo de Messi. Todos me llamaban Messi, nadie sabía mi nombre, me decían Messi, en los controles, mi jefe, todos”, cuenta Leo a Ámbito.

“En marzo de 2021, en un control policial, alguien me dijo que me iba a sacar una foto porque me parecía a Messi; me saqué el barbijo y me decía que estaba igual. Esta persona llamó al compañero y le dijo riéndose: “Vení que está Messi”. A partir de ahí empecé a crear el personaje de “No soy Messi”, agrega.

Cómo creció el personaje

A partir del instante en el que lo confundieron con el jugador argentino, Leonardo se adentró en un mundo totalmente desconocido e impensado para él: “Es un personaje, porque no deja de ser eso. Yo lo llamo el antihéroe, porque quiero ser Messi, y mi señora me dice que no”, recuerda entre risas.

Y comparte: “Fue creciendo de a poco, se deja querer fácilmente. La popularidad fue cobrando fuerza de a poco. Tuve contacto con muchas empresas, por ejemplo Konami, la empresa de videojuegos. Gracias a Robbye Ron, quien es actualmente el gerente de marca de eFootball para Latinoamérica, se abrió una puerta muy grande, nos pagaron entradas para ver a la Selección, el pasaje, disfrutamos muchas cosas, nos dieron una mano importante. Eso provocó que muchos pusieran los ojos en nosotros”.

Messi imitador 2.jpg

“Vi Argentina frente a Venezuela, en el último partido de Eliminatorias. Al día siguiente tuve la oportunidad de hacerle llegar a Messi la camiseta que tengo hoy firmada. Le escribí una nota contándole todo lo que hacía, con mucho respeto. Es increíble, sé que él sabe quién soy”, señala.

A qué se dedica

Mientras charla con Ámbito desde su camión estacionado en Necochea, Leonardo cuenta que sigue desempeñándose en el mismo circulo de personas, y aprovecha para conocer nueva gente, nuevos amigos, como así también participar de eventos.

“Soy camionero, manejo un camión que va y viene en el día. Vivo en Sierra de los Padres, y ahora estamos planificando una obra de teatro que se estrena el 9 de diciembre, “El sueño del pibe", protagonizada por mí y mi señora esposa, que también tiene su personaje: “No soy Antonela”. Obra que se estrena en el teatro Apolo, en la calle Corrientes. "Por ahora sigo manejando el camión" (risas).

A pocos días del inicio del Mundial, Leonardo aclaró que “no pude cerrar nada para Qatar, pero no cierro la puerta. Hay algo dando vueltas por ahí. Hay ilusión”, reconoció.

Y explicó que no se ve parecido a Messi, aunque si tuviera que encontrar algún rasgo similar al del astro argentino es su “perfil izquierdo, mirando hacia la derecha. No me veo parecido, él se parece a mí porque soy más grande (risas)”.