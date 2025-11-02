Llega la Luna del Castor 2025, la más grande y brillante que iluminará el cielo: cuándo y dónde verla







Alcanzará su plenitud esta semana ofreciendo un espectáculo luminoso único en el horizonte este.

La Luna del Castor será la superluna más grande y brillante de 2025, acercándose al punto más cercano a la Tierra.

La Luna del Castor se acercará al punto más cercano a la Tierra, convirtiéndose en la superluna más grande y brillante del año. Este fenómeno astronómico permite que la luna llena se vea aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante. Observadores podrán apreciar su tamaño y luminosidad en todo su esplendor, especialmente al emerger en el horizonte.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este año, la Luna del Castor estará a unos 356.980 kilómetros de la Tierra, la más cercana desde febrero de 2019. Su nombre proviene de la época en que los castores del noreste de Estados Unidos y Canadá construyen diques bajo la luz de la luna llena, según Timeanddate.

the-moon-night-view-with-the-bright-moon-in-the-dark-sky-at-night-free-photo Este fenómeno permite que la luna llena se vea aproximadamente un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en su punto más alejado. También se la conoce como Luna Helada, Luna de Nieve, Luna Comercial, Luna de Luto y Luna de las Profundidades Más Oscuras, mientras que el pueblo Anishinaabeg la llama Baashkaakodin Giizis, que significa Luna Helada.

Cómo y dónde ver la Luna del Castor La Luna del Castor es la segunda de tres superlunas que se producen en 2025, después de la Luna de la Cosecha de octubre, y seguida por la Luna Fría de diciembre, que también se verá más grande de lo habitual. Alcanzará su plenitud a las 8:19 a. m. ET del miércoles 5 de noviembre, pero las mejores vistas se apreciarán al emerger en el horizonte este durante el crepúsculo, cuando su tamaño y brillo se perciben con mayor intensidad.

the-moon-night-view-with-the-bright-moon-in-the-dark-sky-at-night-free-photo (1) La superluna aparecerá cerca de la constelación de Tauro y muy próxima a las Pléyades, un cúmulo estelar abierto. En ese momento, la superluna aparecerá cerca de la constelación de Tauro y muy próxima a las Pléyades, un cúmulo estelar abierto. Para disfrutarla en todo su esplendor, se recomienda observarla desde un lugar despejado, sin obstrucciones, y tener en cuenta la hora exacta de salida de la luna según la ubicación de cada observador.