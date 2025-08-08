Llega una nueva edición de la Noche de las Jugueterías: cuándo es y por qué se realiza

El evento es impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Allí se ofrecen ofertas y descuentos en distintos productos.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó este viernes 8 de agosto una nueva edición de la Noche de las Jugueterías , una jornada de promociones y beneficios en todo el país que se desarrolla en la previa del Día del Niño , programado para el domingo 17 de agosto .

Durante este evento, jugueterías de todo el territorio , tanto físicas como virtuales, ofrecieron descuentos, ofertas especiales y propuestas para que niñas y niños accedieran a juguetes seguros y de calidad.

Los comercios adheridos y las promociones vigentes pueden consultarse en el sitio oficial y en la cuenta de Instagram @camaradeljuguete, donde se publicaron novedades y un resumen en historias destacadas.

Dentro de los beneficios se perciben ofertas de 2X1 , promociones bancarias (como el financiamiento en cuotas sin interés) o cupones para compras posteriores.

Se supone que la Noche de las Jugueterías implica el horario extendido de atención en los locales , pero de un tiempo a esta parte se sumaron y fortalecieron los canales digitales de venta, y éstos sí que son 24hs.

Un sector que busca recuperarse

La industria del juguete argentina, conformada por unas 180 PyMEs y emprendimientos nacionales, genera aproximadamente 8.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, el sector viene de dos años de caídas en las ventas y espera una leve recuperación, apoyada en acciones como La Noche de las Jugueterías y campañas de concientización sobre el juego seguro.

Dia del Niño Niñez Jugueterías Precios Juguete La noche de las jugueterías ofrece descuentos y ofertas en productos. Mariano Fuchila

En 2025, las ventas online crecieron un 30%, principalmente impulsadas por juguetes con licencia, aunque este canal representa apenas el 20% del total. Desde la CAIJ señalaron que el público todavía prefiere recibir asesoramiento personalizado en tiendas físicas, ya que existe “un juguete para cada edad e interés de juego”.

El impacto de las importaciones

En el primer semestre de 2025, el valor de las importaciones de juguetes aumentó un 79%, alcanzando los u$s 58,3 millones, mientras que el volumen creció un 108,7% (10.500 toneladas). También subió la cantidad de empresas importadoras, que pasaron de 265 a 501 (+89%).

Lo que más preocupa al sector no es la cantidad, sino la calidad: 139 empresas importaron juguetes a valores inferiores a u$s 3 por kilo, cercanos al precio de la materia prima, lo que representa un riesgo para la seguridad infantil y la competencia leal. Este segmento equivale al 43% de todo lo importado, por lo que la CAIJ reforzó sus campañas para fomentar la compra en comercios habilitados.

El mensaje del presidente de la Cámara

El presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió, declaró: “Llamamos a las familias a elegir juguetes seguros y adecuados para cada etapa del desarrollo, priorizando la compra en jugueterías y comercios habilitados, apoyando así el trabajo argentino y cuidando la seguridad en el juego y la salud de los niños” .

La cámara, además, mantiene su tradición solidaria. Este año donará juguetes a hospitales, merenderos y comunidades aborígenes. Una entrega especial tendrá lugar el miércoles 6 de agosto en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (CABA), evento al que se invitó a la prensa.

Historia y significado del Día del Niño

La celebración del Día del Niño en Argentina nació en la década del 40, cuando fabricantes de juguetes comenzaron a donar productos a niños en situación de vulnerabilidad. En los años 50, la tradición se fortaleció con la creación de la Comisión Ejecutiva Día del Niño, encabezada por Oscar Schiariti.

En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño respaldó este espíritu y, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño lo reafirmó en su artículo 31, que garantiza el derecho al descanso, al esparcimiento y al juego.

En 2020, el Gobierno Nacional cambió la denominación a “Día de las Infancias”, medida que no contó con consenso en el sector ni respaldo de la ONU. Sobre esto, Furió sostuvo: “Desde la CAIJ no nos oponemos a quienes prefieren otras denominaciones como Día de las Infancias o Día de la Niñez, pero reafirmamos nuestro compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño y con lo que representa el Día del Niño”.