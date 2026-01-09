El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara el último día de la semana con probabilidad de lluvias y temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas, granizo y ráfagas fuertes para ocho provincias.
Alertan por tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA espera lluvias en una jornada con máxima de 25 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas en diversas provincias.
-
Alerta meteorológico por tormentas, granizo y ráfagas intensas: cómo seguirá el clima en el AMBA
-
El clima despeja riesgos: La Niña pierde fuerza y mejora el panorama para la campaña agrícola
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este viernes marcas entre los 18 y 25 grados, con probabilidad de lluvias aisladas entre un 10% y 40% hasta la tarde. Hacia la noche, la posibilidad aumentará a un 70%.
Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El SMN indicó dos alertas por tormentas: el primer caso, amarillo, aplica para Misiones, centro de Formosa, sur de Entre Ríos, Santiago del Estero y Córdoba, a la espera de "frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h" y precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.
Dejá tu comentario