Alertan por tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA espera lluvias en una jornada con máxima de 25 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas en diversas provincias.

El SMN indicó para este viernes probabilidad de lluvias aisladas entre un 10% y 40% hasta la tarde. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara el último día de la semana con probabilidad de lluvias y temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas, granizo y ráfagas fuertes para ocho provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este viernes marcas entre los 18 y 25 grados, con probabilidad de lluvias aisladas entre un 10% y 40% hasta la tarde. Hacia la noche, la posibilidad aumentará a un 70%.





Para el sábado las térmicas estarán entre los 19 y 24 grados, rige una probabilidad de lluvias de un 40% a 70% desde la madrugada hasta la tarde, reduciéndose hacia la noche (10% a 40%) y el domingo se espera una jornada calurosa y sin agua a la vista, con mínima de 17 y máxima de 30 con una leve nubosidad.

Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/is11nCBvIG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 9, 2026 Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas El SMN indicó dos alertas por tormentas: el primer caso, amarillo, aplica para Misiones, centro de Formosa, sur de Entre Ríos, Santiago del Estero y Córdoba, a la espera de "frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h" y precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.





En el otro caso, naranja, rige para el sur de Formosa y Chaco, Corrientes, Santa Fe y norte de Entre Ríos. El área será afectada por "tormentas fuertes, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h" y con una acumulación estimada entre 60 y 100 mm.