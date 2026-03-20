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20 de marzo 2026 - 14:33

Lo confundieron con Jeffrey Epstein, se hizo viral y tuvo que aclarar su identidad

Un hombre fue grabado mientras manejaba su auto y llamó la atención su parecido con el magnate y abusador estadounidense. Luego tuvo que aclarar el episodio en primera persona.

Un hombre se viralizó por su parecido con Epstein.

Un hombre se viralizó por su parecido con Epstein.

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El clip, de apenas unos segundos, mostraba a un conductor en un auto descapotable, con gorra blanca y lentes de sol. La publicación original incluía una frase que impulsó la confusión: “Epstein aquí en el sur de Florida”.

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La grabación se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones. En cuestión de horas, el contenido circuló masivamente y alimentó teorías conspirativas, impulsadas por el fuerte parecido físico del hombre con el financista fallecido.

Lo confundieron con Jeffrey Epstein 2

El momento en el que lo confunden con Epstein.

La falta de contexto y la velocidad de difusión en redes sociales amplificaron la confusión, convirtiendo al protagonista en tendencia.

La respuesta del protagonista

Ante la repercusión, el hombre decidió salir a aclarar la situación con otro video. Allí se presentó como Pete y explicó cómo vivió el episodio.

“Un tipo me grabó al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera. Y de repente, me convertí en una sensación viral”, relató.

Luego, despejó cualquier duda sobre su identidad con una frase contundente: “No soy Jeffrey Epstein. ¡Soy Palm Beach Pete!”.

Según explicó, tras la difusión del video comenzó a recibir una gran cantidad de llamadas y mensajes, lo que evidenció el impacto que tuvo el contenido en redes.

Lo confundieron con Jeffrey Epstein

El descargo del hombre del video.

El caso volvió a poner en evidencia cómo una imagen sacada de contexto puede viralizarse en cuestión de minutos y generar interpretaciones erróneas a gran escala.

El poder de las redes y la desinformación

El episodio reflejó la velocidad con la que circula la información en plataformas digitales y cómo el parecido físico, sumado a un mensaje sugestivo, puede derivar en conclusiones equivocadas.

En este caso, lo que comenzó como una grabación casual terminó convirtiendo a un desconocido en protagonista de una historia viral que cruzó humor, confusión y teorías en Internet.

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