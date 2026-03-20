Lo confundieron con Jeffrey Epstein, se hizo viral y tuvo que aclarar su identidad

Un hombre fue grabado mientras manejaba su auto y llamó la atención su parecido con el magnate y abusador estadounidense. Luego tuvo que aclarar el episodio en primera persona.

Un hombre se viralizó por su parecido con Epstein.

Un video difundido en redes sociales desató una ola de especulaciones al mostrar a un hombre conduciendo por el sur de Florida , a quien muchos usuarios identificaron erróneamente como Jeffrey Epstein . La persona implicada también subió su descargo al viralizarse la situación.

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El clip, de apenas unos segundos, mostraba a un conductor en un auto descapotable , con gorra blanca y lentes de sol. La publicación original incluía una frase que impulsó la confusión: “Epstein aquí en el sur de Florida” .

La grabación se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones. En cuestión de horas, el contenido circuló masivamente y alimentó teorías conspirativas , impulsadas por el fuerte parecido físico del hombre con el financista fallecido.

La falta de contexto y la velocidad de difusión en redes sociales amplificaron la confusión , convirtiendo al protagonista en tendencia.

El momento en el que lo confunden con Epstein.

Ante la repercusión, el hombre decidió salir a aclarar la situación con otro video. Allí se presentó como Pete y explicó cómo vivió el episodio.

“Un tipo me grabó al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera. Y de repente, me convertí en una sensación viral”, relató.

Luego, despejó cualquier duda sobre su identidad con una frase contundente: “No soy Jeffrey Epstein. ¡Soy Palm Beach Pete!”.

Según explicó, tras la difusión del video comenzó a recibir una gran cantidad de llamadas y mensajes, lo que evidenció el impacto que tuvo el contenido en redes.

Lo confundieron con Jeffrey Epstein El descargo del hombre del video.

El caso volvió a poner en evidencia cómo una imagen sacada de contexto puede viralizarse en cuestión de minutos y generar interpretaciones erróneas a gran escala.

El poder de las redes y la desinformación

El episodio reflejó la velocidad con la que circula la información en plataformas digitales y cómo el parecido físico, sumado a un mensaje sugestivo, puede derivar en conclusiones equivocadas.

En este caso, lo que comenzó como una grabación casual terminó convirtiendo a un desconocido en protagonista de una historia viral que cruzó humor, confusión y teorías en Internet.