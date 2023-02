Cinco detenidos de entre 17 y 20 años por el joven que quedó en coma tras un botellazo

Según expresaron las fuentes a Télam, los detenidos fueron identificados como Nicolás Capristo (18), Diego Alejandro Silva (18) y Walter Romero (20), y dos menores de edad de 17 años, de los que se reserva su identidad.

En tanto, un sexto cómplice que ya fue identificado por los investigadores se encontraba aún prófugo, añadieron los voceros.

Los cinco están acusados de dejar en coma farmacológico a un adolescente de 16 años -su identidad se reserva porque es menor de edad-, tras golpearlo a botellazos en la cabeza cuando el domingo a la madrugada volvía de una fiesta con dos amigos y lo interceptaron para robarle.

La víctima y cuatro amigos fueron interceptados en el cruce de las calles Guidi de Franc y Zamora, de Villa Centenario, por dos vehículos Volkswagen Bora y New Beatle desde donde descendieron al menos seis personas que sin mediar palabras comenzaron a agredirlos y robarles sus pertenencias.

“Se bajaron tres de un Bora gris y empiezan a pegarle a un amigo de L. Cuando él ve como lo agredían, volvió para defenderlo y ahí le dieron tres golpes en la cabeza con una botella de vodka”, dijo a Télam Alan, hermano del agredido.

El adolescente fue primero trasladado de urgencia a la Clínica Boedo de Lomas de Zamora, donde se constató la gravedad de sus lesiones, por lo que fue derivado al sanatorio Sagrada Familia del barrio porteño de Belgrano para su mejor atención.

“Esta mañana me llamó el cirujano y me dijo que se encuentra estable, ya no está entubado y está hablando. Sigue con riesgo de vida y en terapia intensiva, pero mejorando”, afirmó Alan.

La causa fue derivada al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora al estar involucrados dos menores de edad en el ataque.

El Volkswagen New Beatle color amarillo que fue utilizado en el hecho fue incautado y será peritado en las próximas horas, completaron las fuentes.