El estrecho de Ormuz continúa casi paralizado mientras se enfrían las negociaciones entre EEUU e Irán

Apenas siete buques lograron pasar por el punto más caliente de la guerra, en las últimas 24 horas. Desde que Washington impuso su propio bloqueo, al menos 37 buques tuvieron que desviar su trayectoria.

Un acuerdo por desbloquear Ormuz parece estar cada vez más lejos, mientras el precio del barril del crudo se mantiene al alza.

Apenas siete barcos - en su mayoría graneleros de carga seca- cruzaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas. En paralelo, continúan los desacuerdos entre Irán y EEUU, luego de que Washington cancelará su visita a Pakistán para continuar con las tratativas.

Según reportes marítimos, varios de los buques que lograron cruzar Ormuz salieron de puertos iraquíes, además de un buque de carga seca a granel, procedente de algún puerto de Irán.

Estos viajes representan un ínfimo movimiento marítimo. en comparación con los más de 140 cruces que se hacían en Ormuz , previos a la guerra que estalló el 28 de febrero, producto de los ataques israelo-estadounidenses.

A pesar de que en Teherán persiste un frágil alto al fuego, el conflicto se trasladó -en gran parte- al ataque y secuestro de buques en el mar arábigo , además de los bloqueos marítimos tanto de Washington como del país persa.

Desde que Washington comenzó su propio bloqueo el pasado 13 de abril, desvió 37 buques de distintas banderas , según informes el Comando Central de EEUU.

Por otro lado, seis petroleros iraníes tuvieron que regresar a Teherán debido a las amenazas de EEUU, aunque finalmente cruzaron, en los últimos días, con casi 11 millones de barriles de crudo, según el análisis satelital de TankerTrackers.com. El mismo medio también confirmó que el viernes 24, otros cuatro millones de barriles de crudo iraní lograron burlar el bloqueo estadounidense, a bordo de al menos tres cargueros de petróleo.

Estrecho de Ormuz Getty Images

Vladimir Putin se mete en la negociación entre EEUU e Irán en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz

El presidente de Rusia se involucró en las negociaciones por el conflicto en Medio Oriente y mantuvo un encuentro clave con el canciller iraní Abbas Araghchi, en paralelo a una nueva propuesta de Irán sobre el estrecho de Ormuz que busca aliviar tensiones con EEUU.

La reunión se llevó a cabo en San Petersburgo, donde Putin recibió a Araghchi en un contexto de creciente tensión regional y con un alto el fuego aún frágil entre Irán y EEUU. Desde el Kremlin, el vocero Dmitri Peskov remarcó que “la importancia de esta conversación es difícil de sobrestimar” frente al escenario actual.

Según medios estatales rusos, el mandatario aseguró que Moscú hará “todo” lo posible para avanzar hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente. La participación de Rusia refuerza su rol como actor clave en la región y como aliado estratégico de Teherán.