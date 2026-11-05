Luján: un hombre de 79 años que repartió la comunión con Juan Pablo II volverá a hacerlo con la visita de León XIV

Se trata de José Raimondo, ciudadano de Luján que fue ministro extraordinario de comunión cuando llegó Juan Pablo II en el 82. La ciudad espera la participación de 1.500 personas en la distribución de la Eucaristía y la presencia de al menos 500.000 fieles.

Un ciudadano de Luján de 79 años volverá a repartir la comunión cuando llegue el papa León XIV, de cara a su visita entre el 8 y 11 de noviembre. Se trata de José María Raimondo, quien ya lo había hecho en la visita de Juan Pablo II en los 80 .

El vínculo de Raimondo con esa tarea comenzó en 1979, tras ser nombrado por el monseñor Luis Tomé , entonces obispo de Mercedes, detalló TN. Tres años después, y en contexto de la Guerra de Malvinas, le tocó ser ministro extraordinario de la comunión durante una misa papal en la ciudad ante la llegada de Juan Pablo II.

Ahora, su participación en la celebración de León XIV tendrá una dimensión especial, ya que se anotaron cerca de 100 ministros extraordinarios de la comunión de la diócesis de Luján-Mercedes y de jurisdicciones cercanas.

Sin embargo, la organización prevé que unas 1.500 personas colaboren con la distribución de la Eucaristía . Los ministros estarán organizados en carpas eucarísticas, desde el final de la plaza hasta la rotonda Ana de Matos . Allí tendrán preparadas las hostias, mientras se estima la participación de al menos 500.000 fieles.

“Entregamos a Jesucristo en la comunión, Jesucristo vivo. Es importantísimo para el creyente ”, explicó Raimondo a TN sobre el significado de su función y también recordó a Francisco I.

La agenda completa del papa León XIV en la Argentina: día por día, qué actividades tendrá en Córdoba y Luján

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en el marco de su gira por América Latina, que también incluirá Uruguay y Perú. Su visita tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas multitudinarias, encuentros institucionales y reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.

Desde que se conoció la planificación inicial de su estadía, el cronograma incorporó precisiones y nuevas actividades. Una de las principales novedades fue la inclusión de Córdoba en el recorrido, donde el Pontífice celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia.

La agenda definitiva contempla cuatro jornadas de actividades religiosas, diplomáticas y pastorales. Entre los momentos centrales figuran la reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una vigilia con jóvenes y una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.