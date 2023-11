Mar del Plata: se llevó una pulsera Rolex, engañó increíblemente a la cajera y escapó

“Después se acercó hasta los relojes de dama, me pidió uno, preguntó el valor, y me dijo que era para su mujer y que también lo llevaba”, agregó la mujer, y remarcó: “Salió supuestamente para hablar por teléfono con la mujer. Entonces, otra mujer ingresó para mostrarme una foto e intenté despacharla rápido. El hombre volvió y pidió si podía sacarle una foto a la pulsera, pero en un segundo salió. Abrí la bolsa y no estaba la pulsera. Salí y avise al personal de seguridad en menos de un minuto, pero ya se había ido”.

“Recuerdo haber atendido al padre la semana pasada. Ahora me dijo que iba a hacer una parte [del pago] con tarjeta y otra con efectivo. En el ínterin entró otra clienta y él salió. Cuando abrí la bolsa y quise decirle algo, ya no estaba. Me pidió sacarle una foto. No vi cuando extrajo la pulsera de la caja. Fue un cliente más, no hubo nada que me hiciera dudar”, remarcó.

Y completó: “Tengo mucha angustia, bronca, siento que impunemente entró y se llevó la pulsera. Quise hacer la venta como con todos mis clientes. Siento que fue tan rápido todo que no me dio tiempo a nada. Fue delante de mis narices, siento indignación total. Me embaucó”.